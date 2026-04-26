Il Como ha ottenuto una vittoria significativa allo stadio Ferraris, imponendosi per 0-2 contro il Genoa in una gara valida per la Serie A. Le reti di Douvikas e Diao hanno permesso alla squadra ospite di ribaltare le previsioni, conquistando un successo di prestigio.

La cronaca del match: le reti di Douvikas e Diao

Nel primo tempo, il Como ha sbloccato il risultato con un'azione efficace. Douvikas ha finalizzato con un preciso colpo di testa un cross perfetto di Da Cunha, indirizzando il pallone nell'angolo alla destra del portiere Bijlow. La marcatura ha dato il via a una partita intensa, con il Genoa che ha cercato di reagire.

La ripresa ha visto il raddoppio del Como. Dopo un'iniziativa di Baturina, il pallone è stato deviato involontariamente da Caqueret. Diao, ben posizionato sotto porta, ha colpito di testa superando Leali e fissando il punteggio definitivo sul 0-2. Entrambe le marcature hanno evidenziato la concretezza offensiva del Como.

Le dichiarazioni pre-partita: strategie e aspettative

Alla vigilia dell'incontro, l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, aveva mostrato serenità nonostante la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter. Fabregas aveva sottolineato la buona prestazione della sua squadra, affermando: “Ho dormito sereno, perché la nostra prestazione l’ha vista tutto il mondo, tutti hanno visto le occasioni che abbiamo avuto”.

Fabregas aveva anche elogiato il lavoro di Daniele De Rossi e la crescita del Genoa, definendolo “una squadra molto completa” con “quattro attaccanti che l’80% del campionato vorrebbe”. Un riconoscimento della forza dell'avversario.

Dal lato del Genoa, il tecnico Daniele De Rossi aveva evidenziato l'importanza della sfida, avvertendo sulla pericolosità del Como. De Rossi aveva dichiarato: “Ma domenica giocheremo contro una squadra che in due minuti può farci uscire da questa festa. Sono i peggiori clienti da incontrare e sono in lotta per un posto in Champions o in Europa League”.

Il contesto della sfida: ambizioni europee e salvezza

Il Como si presentava al match in piena corsa per un piazzamento in Europa League, forte di una striscia positiva e di un rendimento difensivo tra i migliori del campionato.

Il Genoa, con la salvezza in Serie A quasi assicurata, era comunque consapevole della pericolosità e delle ambizioni europee dell'avversario. Questa consapevolezza ha reso la sfida particolarmente sentita, con il Como determinato a proseguire la sua rincorsa verso l'Europa.