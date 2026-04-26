Domenica 26 aprile San Siro si prepara a una notte che pesa davvero, non solo per il fascino della sfida tra Milan e Juventus, ma per quello che rappresenta nella corsa alla Champions League. Alle 20:45 va in scena uno scontro diretto che può indirizzare il finale di stagione: entrambe sono dentro alla lotta per le prime quattro posizioni e arrivano con margini sottilissimi, con la sensazione che ogni punto possa fare la differenza. Il Milan arriva da una vittoria sporca ma fondamentale contro il Verona, tre punti che hanno tenuto viva la corsa ma non hanno spento le polemiche.

Il caso Leao resta sullo sfondo: i fischi di San Siro e le critiche non sono passati inosservati, ma Allegri ha scelto la linea della continuità per il suo Milan. In campo si rivedrà quasi lo stesso undici, senza rivoluzioni e con un solo vero cambio: sulla corsia destra è pronto Saelemaekers, che prende il posto di Athekame, mentre per il resto l’idea è quella di dare fiducia al blocco visto a Verona.

A clash of Italian giants at San Siro 🔥



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Il sistema del Milan resta il 3-5-2, dopo esser naufragato l'esperimento del 4-3-3, con Maignan a guidare da dietro e una difesa ormai consolidata con Tomori, Gabbia e Pavlovic, chiamata soprattutto a gestire le transizioni juventine.

Sugli esterni, proprio Saelemaekers sarà chiamato a dare più equilibrio rispetto al suo predecessore, mentre a sinistra resta il ballottaggio tra Estupinan e Bartesaghi, con il primo leggermente avanti. In mezzo al campo, pochi dubbi: Fofana e Modric sono la coppia che detta tempi e geometrie, con Rabiot pronto a inserirsi tra le linee. Davanti non si tocca nulla: Pulisic e Leao saranno ancora i riferimenti offensivi, con il portoghese chiamato a rispondere sul campo dopo una settimana pesante. Dall’altra parte, la Juventus arriva alla sfida contro il Milan con maggiore solidità nel rendimento recente e con un’identità più chiara sotto la guida di Spalletti alla ricerca del sorpasso al terzo posto e con il Napoli nel mirino.

I bianconeri hanno trovato equilibrio e si presentano a San Siro con un impianto che dovrebbe ricalcare il 3-4-2-1, anche se non mancano i dubbi. In difesa, davanti a Di Gregorio, il trio sarà composto da Kalulu, Bremer e Kelly, con il brasiliano riferimento centrale. Sulle corsie, McKennie e Cambiaso garantiranno spinta e copertura, mentre in mezzo la coppia Locatelli-Thuram dovrà reggere l’urto tecnico del centrocampo rossonero. Il vero nodo resta sulla trequarti: Yildiz è favorito ma non al meglio e potrebbe alternarsi con Boga, mentre Conceicao agirà tra le linee a supporto di David, unica punta vista anche l’assenza di alternative di ruolo in avanti. Tatticamente la partita promette equilibrio ma anche momenti di rottura: il Milan cercherà di costruire con pazienza, sfruttando ampiezza e qualità sugli esterni, mentre la Juventus proverà a sporcare il palleggio e a colpire in verticale, soprattutto negli spazi lasciati da una squadra che tende ad alzarsi.

La sfida sugli esterni e quella in mezzo al campo saranno probabilmente decisive per indirizzare il ritmo della gara. In conferenza stampa, Allegri ha scelto un profilo basso per il proprio Milan, ma deciso: ha sottolineato che non è ancora una partita decisiva, ma “serve vincere perché i punti adesso pesano doppio”, ribadendo fiducia nei suoi uomini nonostante il momento delicato. Ha poi elogiato gli avversari, riconoscendo come la Juventus sia cresciuta in solidità e continuità. Dall’altra parte, Spalletti ha parlato di una gara da affrontare con maturità e attenzione, senza perdere equilibrio: ha insistito sull’importanza della gestione dei momenti e sulla necessità di una prestazione completa, consapevole che a San Siro ogni errore può costare caro.

Allegri talks:



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L'arbitro della gara sarà il signor Simone Sozza della sezione CAN di Seregno. A completare l'organico della squadra arbitrale ci saranno i guardialinee Perrotti e Rossi assieme al quarto ufficiale Zufferli. Dalla sala VAR di Lissone ci saranno Abisso con l'assistenza AVAR di Maresca.

Milan la lista dei giocatori a disposizione di Allegri per la la sfida contro i bianconeri

Portieri: Maignan, Pittarella, Terracciano,

Difensori:Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupiñán, Gabbia, Odogu, Pavlović, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Füllkrug, Giménez, Nkunku , Pulisic, Rafael Leão.

Juventus i giocatori convocati da Spalletti per la trasferta rossonera di San Siro

Portieri: Di Gregorio, Perin, Pinsoglio;

Difensori: Bremer, Cambiaso, Gatti, Holm, Kalulu, Kelly;

Centrocampisti: Adzic, Kostic, Koopmeiners, Locatelli, McKennie, Miretti, Thuram;

Attaccanti: Boga, Conceiçao, David, Openda, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova.