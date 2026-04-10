Il Paris FC ha sorpreso il Monaco con una vittoria netta per 4-1 nell'anticipo della ventinovesima giornata di Ligue 1. Un risultato che ha visto protagonisti gli attaccanti Jonathan Ikoné, autore di una doppietta, e i talenti italiani Ciro Immobile e Luca Koleosho, entrambi a segno. Questa serata trionfale per la squadra parigina ha evidenziato la crescente influenza del suo contingente italiano, capace di fare la differenza in un match così importante contro un avversario quotato.

La cronaca del match: un avvio fulminante

La partita si è infiammata fin dai primi minuti, con il Paris FC che ha imposto il proprio ritmo.

Il vantaggio è arrivato al quarto minuto del primo tempo grazie a Jonathan Ikoné, che ha sbloccato il risultato con precisione. L'avvio fulminante dei padroni di casa è proseguito all'ottavo minuto, quando Ciro Immobile ha raddoppiato, consolidando il vantaggio. La prima frazione di gioco ha visto ancora Ikoné protagonista, che al ventunesimo minuto ha siglato la sua seconda rete personale, portando il punteggio sul 3-0 e mettendo il Paris FC in una posizione di netto dominio.

Nella ripresa, il Monaco ha tentato una reazione. Folarin Balogun è riuscito ad accorciare le distanze al trentaseiesimo minuto del primo tempo, riaccendendo le speranze per la sua squadra. Tuttavia, ogni velleità di rimonta è stata spenta al ventiseiesimo minuto della ripresa da Luca Koleosho, che con la sua rete ha chiuso definitivamente i conti, fissando il risultato finale sul 4-1.

Una nota di rilievo per il Monaco è stato il ritorno in campo di Paul Pogba, che è subentrato nella ripresa dopo un'assenza di centoventisei giorni, segnando il suo rientro agonistico.

Il contributo italiano: Immobile, Koleosho e Coppola

Il successo del Paris FC è strettamente legato a una precisa strategia di mercato invernale che ha visto la squadra puntare su un nucleo di giocatori italiani. Oltre ai marcatori Ciro Immobile e Luca Koleosho, anche il difensore Diego Coppola è arrivato in prestito, rafforzando ulteriormente il legame della squadra con il calcio italiano. Immobile, con la sua esperienza e il suo fiuto per il gol, si è dimostrato un elemento cruciale, mentre Koleosho ha confermato il suo talento emergente.

Luca Koleosho, attaccante italo-americano, è stato il primo acquisto della sessione invernale di mercato per il Paris FC. Prelevato dal Burnley con un'opzione di riscatto, ha rapidamente dimostrato il suo valore, integrandosi perfettamente negli schemi della squadra e contribuendo in modo significativo a questa importante vittoria. La sua doppietta, insieme a quella di Immobile, ha suggellato una prestazione corale di alto livello, evidenziando la bontà delle scelte di mercato del club parigino.

Un successo che rafforza le ambizioni del Paris FC

Questa vittoria convincente contro il Monaco rappresenta un momento di grande soddisfazione per il Paris FC. Le prestazioni eccellenti di Immobile e Koleosho, affiancate dall'efficacia di Ikoné, hanno permesso alla squadra di ottenere un successo di prestigio in Ligue 1.

Il contributo fondamentale dei giocatori italiani si conferma un pilastro per le ambizioni del club, che dimostra di poter competere ad alti livelli e di saper valorizzare i propri investimenti sul mercato. La squadra esce da questa giornata con rinnovato entusiasmo e la consapevolezza delle proprie capacità.