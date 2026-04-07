Pasquetta segnata da un nuovo incidente sulla strada statale 106, precisamente all’altezza della contrada Torricella, nei pressi del ristorante "La Pietra". A lanciare l’allarme è l'Organizzazione di Volontariato Basta Vittime Sulla Statale 106, che segnala non solo disagi alla circolazione, ma anche gravi feriti. Nella giornata del 5 febbraio un altro incidente era stato registrato in Calabria, questa volta a San Nicola Arcella con il ferimento grave di una persona.

L'impatto sulla Statale 106

L’incidente, che ha coinvolto almeno due veicoli, è stato descritto come particolarmente grave.

Un’utilitaria e un SUV, che si è ribaltato, sono rimasti intrappolati in mezzo alla carreggiata, causando il blocco della circolazione. Secondo quanto riferito da fonti locali, cinque persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in condizioni gravi, ma fortunatamente nessuna ha perso la vita. Il personale del 118 è intervenuto tempestivamente, trasportando i feriti nelle strutture ospedaliere. L’incidente ha avuto gravi ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti lungo il tratto stradale interessato.

L'arrivo sul posto dei soccorsi

Sul posto, oltre ai soccorritori, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.

La situazione è stata gestita con grande professionalità, ma non sono mancati disagi per gli automobilisti. L’intervento di Socas, il servizio di soccorso stradale, ha permesso la rimozione dei veicoli incidentati, ma la strada è rimasta parzialmente chiusa per diverse ore. Gli utenti della strada sono stati invitati a evitare la zona o a procedere con estrema cautela.

Incidente stradale a San Nicola Arcella: un ferito

Nella giornata del 5 aprile anche nel cosentino i soccorsi sono dovuti intervenire a seguito di un incidente. Protagonista è stata la Statale 18 Tirrena Inferiore, questa volta all'altezza di San Nicola Arcella. Un’auto, con a bordo quattro ragazzi, è finita fuori controllo e ha provocato uno scontro.

Il conducente ha perso il controllo del veicolo, causando il sinistro. Uno dei giovani coinvolti è rimasto gravemente ferito, mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.