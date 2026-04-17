Inter e Cagliari si preparano a sfidarsi venerdì 17 aprile alle ore 20:45 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, in un incontro valido per la 33ª giornata della Serie A 2025/26. I nerazzurri, guidati da Chivu, ospiteranno i sardi allenati da Pisacane in una partita cruciale per il rush finale del campionato, dove la voglia di riscatto e la necessità di confermare le posizioni in classifica si intrecciano con possibili sorprese nelle formazioni titolari, anche a causa di assenze significative e scelte tecniche.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

Inter (3-5-2, allenatore: Chivu): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P. Esposito. A disposizione: J. Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Alexiou, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Frattesi, Bonny, Mosconi. L'Inter dovrà fare a meno di Sucic, squalificato, e degli infortunati Lautaro e Bisseck, mentre Bastoni è stato precauzionalmente lasciato a riposo. Carlos Augusto completerà la difesa, e in attacco Chivu rilancerà la coppia Thuram-Pio Esposito.

Cagliari (4-3-2-1, allenatore: Pisacane): Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, S.Esposito; Kilicsoy. Panchina: Ciocci, Sherri, Albarracin, Raterink, Mendy, Trepy, Sulemana, Zappa, Liteta, Folorunsho, Borrelli, Belotti, Rodriguez.

Mazzitelli e Felici sono indisponibili, mentre Pavoletti resta ancora da valutare. Pisacane confermerà Kilicsoy dal primo minuto e Ze Pedro in difesa. Sono previsti ballottaggi tra Dossena e Rodriguez, e tra Adopo e Folorunsho, ma le scelte sembrano orientate verso la conferma dei titolari.

Quote: l’Inter nettamente favorita a San Siro

I principali operatori di scommesse considerano l’Inter nettamente favorita per la gara contro il Cagliari a San Siro. Sebbene le quote ufficiali non siano disponibili, si può presumere, basandosi su incontri simili, che il segno 1 sia ampiamente favorito dai bookmaker. La squadra di Chivu, giocando in casa, beneficia anche delle condizioni fisiche e di un organico più ampio rispetto ai sardi di Pisacane, che dovranno fare a meno di elementi importanti come Mazzitelli e Felici.

Le statistiche: l’estro di Dimarco e Barella guida i nerazzurri, Caprile baluardo dei sardi

Federico Dimarco si conferma protagonista nell'Inter, con 26 presenze da titolare su 30 incontri stagionali, sfiorando i 2400 minuti in campo. Il terzino sinistro, vero regista aggiunto, ha segnato 6 reti e fornito 13 assist, affermandosi tra i migliori in Europa nel suo ruolo. Con 41 conclusioni (18 nello specchio), l’82% di precisione nei passaggi e 83 passaggi chiave, Dimarco rappresenta una minaccia costante sulla fascia sinistra. Il suo apporto difensivo è notevole, con 47 tackle e 28 intercetti.

Nicolò Barella, ex di turno e motore dell’Inter, ha disputato 29 gare stagionali per 2166 minuti, con 2 gol e 8 assist.

Il centrocampista orchestra il gioco con qualità e abnegazione, mostrando l’85% di passaggi riusciti su 1456 tentati e 65 passaggi chiave. In fase di recupero palla, Barella si distingue per 48 tackle, 6 intercetti e 102 duelli vinti.

Manuel Akanji, pilastro difensivo, ha collezionato 30 presenze (28 da titolare) per quasi 2600 minuti. Il difensore svizzero garantisce solidità con 45 tackle, 33 intercetti e 10 blocchi. La sua precisione nel palleggio è elevatissima, con il 92% di passaggi completati (1866 totali).

Elia Caprile, portiere del Cagliari, sarà chiamato a una prestazione di alto livello. Nelle 32 presenze stagionali ha effettuato 104 parate decisive, pur subendo 44 reti. Il giovane portiere mantiene un'alta concentrazione, con una valutazione media di 7.11, dimostrando reattività e freddezza, con 17 duelli vinti su 20 e 902 passaggi completati.

Marco Palestra si è distinto nel centrocampo del Cagliari, con 31 gare e quasi 2700 minuti giocati. Il giovane ha mostrato doti da incursore, con 1 gol, 4 assist, 61 dribbling riusciti su 113 tentati e un'impressionante capacità di guadagnare falli (99), emergendo come una delle rivelazioni del campionato.

Yerry Mina conferma la sua affidabilità in difesa per il Cagliari, con 21 presenze e 1703 minuti. Il colombiano vanta 27 tackle, 17 blocchi, 20 intercetti e 112 duelli vinti, garantendo solidità e capacità di impostazione con il 91% di precisione nei passaggi (992 completati).