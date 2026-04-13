L'Inter ha conquistato una vittoria fondamentale nella corsa al titolo di Serie A, superando il Como per 4-3 in una partita ricca di emozioni. La sfida, in trasferta sul campo dei lariani, ha visto i padroni di casa partire con grande impeto, portandosi su un sorprendente vantaggio di 2-0 nel primo tempo. La reazione nerazzurra è stata però immediata e determinante per ribaltare il risultato, consolidando la propria posizione in classifica.

Il Como, guidato da Cesc Fabregas, ha sbloccato il risultato con una rete di Alex Valle, abile a ribadire in rete dopo una respinta di Yann Sommer.

Poco dopo, il giovane Nico Paz ha firmato il raddoppio, sfruttando un lancio lungo e battendo ancora l'estremo difensore nerazzurro. L'Inter ha mostrato i primi segnali di ripresa allo scadere della prima frazione: Marcus Thuram, su cross di Nicolò Barella, ha trovato il gol del 2-1, riaprendo le sorti di una gara che sembrava compromessa.

La spettacolare rimonta nerazzurra nella ripresa

Nel secondo tempo, l'Inter è scesa in campo con rinnovata determinazione, spingendo per recuperare lo svantaggio. Il pareggio è arrivato grazie ancora a Marcus Thuram, che ha approfittato di un errore difensivo del Como per segnare a porta vuota, ristabilendo l'equilibrio sul 2-2. Il sorpasso si è concretizzato poco dopo con Denzel Dumfries, che ha insaccato di testa su una punizione battuta da Hakan Calhanoglu, portando l'Inter in vantaggio per 3-2.

Il laterale olandese si è poi ripetuto, firmando la sua doppietta personale con un mancino che ha portato i nerazzurri sul 4-2.

Nonostante il doppio svantaggio, il Como non si è arreso e ha dimostrato grande spirito di reazione, riaprendo la partita nel finale con un rigore trasformato da Lucas da Cunha, assegnato dopo un fallo su Nico Paz. I minuti di recupero sono stati carichi di tensione: Jacobo Ramon ha sfiorato il pareggio con un colpo di testa che si è stampato sulla traversa. L'Inter ha resistito con tenacia agli ultimi assalti e ha potuto festeggiare una vittoria pesantissima, cruciale per le proprie ambizioni di scudetto.

Inter: numeri, protagonisti e corsa Scudetto

Questa vittoria permette all'Inter di portarsi a nove punti di vantaggio sul Napoli, fermato a Parma, consolidando ulteriormente la leadership in classifica.

Marcus Thuram si conferma un attaccante decisivo e prolifico: dalla stagione 2024-25 ha segnato almeno due gol in sei partite di Serie A, rendendolo il più prolifico in questa statistica. Il Como, nonostante la sconfitta, ha mostrato grande vivacità offensiva, totalizzando ventiquattro tiri e colpendo una traversa nel recupero, a testimonianza di una prestazione comunque coraggiosa. Gli uomini di Simone Inzaghi sono stati estremamente cinici e letali, realizzando quattro gol su soli cinque tiri nello specchio, dimostrando un'efficacia impressionante.

La prestazione di Nico Paz, autore di una rete e protagonista di diverse azioni pericolose, conferma la crescita del giovane talento lariano, su cui il Como potrà costruire il proprio futuro.

L'Inter, con questa rimonta spettacolare, rafforza la propria candidatura allo scudetto e dimostra ancora una volta un grande carattere e una notevole resilienza nei momenti di maggiore difficoltà, qualità indispensabili per puntare al massimo traguardo.