Lo scontro tra Inter e Roma si terrà domenica alle 20.45, nell'ambito della trentunesima giornata del campionato di Serie A. La partita, che vedrà contrapporsi i nerazzurri e i giallorossi, sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e, per gli abbonati, anche tramite il canale DAZN disponibile su Sky.

Il Posticipo della Trentunesima Giornata

Questo appuntamento calcistico, valido per la trentunesima giornata del massimo campionato, è fissato per domenica sera alle ore 20.45. La trasmissione sarà garantita in esclusiva da DAZN. Gli spettatori potranno accedervi sia tramite la piattaforma di streaming sia attraverso il canale DAZN su Sky, soluzione per chi dispone di decoder satellitare o utilizza l'applicazione su Sky Q.

Come Seguire la Diretta

Per seguire la diretta di Inter-Roma, gli abbonati hanno diverse opzioni. È possibile utilizzare l'app DAZN su smart TV o accedere tramite Sky Q. Un'ulteriore possibilità è la visione attraverso il canale DAZN dedicato, per chi possiede un decoder Sky. Per la mobilità, la partita sarà fruibile in streaming su PC, smartphone e tablet, tramite l'app DAZN.

La Copertura Esclusiva di DAZN in Serie A

La programmazione di questa sfida conferma la strategia di DAZN nella copertura delle partite serali della Serie A. La piattaforma detiene i diritti esclusivi per la trasmissione di tutte le gare del campionato, offrendo agli appassionati accesso sia tramite lo streaming online, sia attraverso i canali televisivi dedicati su piattaforme come Sky. Ciò assicura una visione completa e accessibile.

In sintesi, la sfida tra Inter e Roma è fissata per domenica alle 20.45, con ampia disponibilità per gli abbonati DAZN sia in streaming che via Sky.