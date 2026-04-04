San Siro si prepara a fare da cornice a uno degli appuntamenti più attesi della 31ª giornata di Serie A: domenica 5 aprile alle 20:45 andrà in scena Inter-Roma. I nerazzurri di Chivu, saldamente proiettati verso la parte alta della classifica e vogliosi di conferme dopo un’annata intensa, incrociano la rinata Roma di Gasperini in una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe le formazioni, in corsa per i rispettivi obiettivi europei. In uno stadio pronto a registrare il tutto esaurito, la posta in palio non sarà solo nei numeri: sarà anche il confronto tra individualità luminose come Federico Dimarco e il giovane talento giallorosso Matías Soulé.

Le probabili formazioni di Inter-Roma: le scelte di Chivu e Gasperini

L’Inter scenderà in campo con il consolidato 3-5-2 targato Chivu. Tra i pali Sommer, davanti a lui linea a tre composta da Akanji, Acerbi (leggermente favorito su De Vrij) e Bastoni, nonostante il momento delicato che sta vivendo il centrale azzurro. Sulle fasce spazio alla corsa di Dumfries a destra e Di Marco sull’out sinistro, pronti a macinare chilometri. In mezzo agiscono Barella, Calhanoglu e Zielinski, cerniera tecnica e dinamica al servizio della manovra. In avanti solita coppia pesante: Thuram e Lautaro, quest’ultimo tornato in gruppo e regolarmente dal 1’. In panchina si segnalano J. Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Darmian, Luis Henrique, Sucic (anche unico diffidato), Frattesi, Diouf, Mkhitaryan, Bonny e P.

Esposito.

La Roma risponde con il 3-4-2-1 plasmato da Gasperini. Davanti a Svilar – portiere da grandi cifre stagionali – trio difensivo composto da Mancini, Ndicka e Hermoso. Sulle fasce sono favoriti Celik a destra e Rensch a sinistra, ma quest’ultimo è insidiato dal duo Tsimikas-El Shaarawy. In mediana tocca a Cristante, affiancato dal giovane Pisilli, mentre sulla trequarti agiscono Pellegrini e, con ogni probabilità, Soulé (ballottaggio con El Aynaoui). Davanti agirà Malen, incaricato di non far sentire l’assenza del lungodegente Dybala. Tra i panchinari: Gollini, De Marzi, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, El Shaarawy, El Aynaoui, Venturino, Angelino, Vaz, Arena, Zaragoza. Da segnalare tra gli indisponibili giallorossi Dovbyk, Ferguson, Dybala, Konè e Wesley.

Quote e favoriti: Inter in pole secondo i principali bookmaker

I favori del pronostico pendono nettamente sul versante nerazzurro: William Hill quota infatti la vittoria interna dell’Inter a 1.62, il pareggio a 3.75 e il blitz esterno della Roma a 5.00.

Numeri equivalenti anche per Bet365, che propone la vittoria dei meneghini a 1.67, l’X a 3.90 e la vittoria giallorossa ancora più alta, a 5.25. Un divario che riflette non solo il momento delle due squadre ma anche le defezioni nei ranghi ospiti.

Focus statistiche: i protagonisti attesi tra numeri e rendimento

Nelle fila nerazzurre, la stagione di Federico Dimarco è senza dubbio significativa.

Il mancino milanese ha già lasciato il segno grazie a 6 reti e – soprattutto – 13 assist in 28 presenze, una cifra che fa del pendolino di San Siro uno dei laterali più determinanti d’Europa. Forte di una percentuale di precisione passaggi all’82% e ben 77 passaggi chiave, Dimarco è anima e motore della spinta offensiva interista, senza trascurare i 44 tackle e le 24 intercettazioni che testimoniano letture difensive di alto livello.

Accanto a lui, Alessandro Bastoni milita fra i pilastri della retroguardia nerazzurra. Il centrale classe ’99, titolare in tutte le 24 presenze stagionali, ha impreziosito il suo campionato con 1 gol e 4 assist, mostrando una percentuale di passaggi riusciti dell’87% e 23 occasioni create dalle retrovie.

Sotto il profilo difensivo si segnala per 44 tackle, 4 blocchi e 22 intercetti; nei duelli, 116 vinti su 196. Pecca ancora in qualche ingenuità (40 falli commessi, 6 gialli), ma resta un punto fermo per il modulo di Chivu.

In cabina di regia offensiva spicca Nicolò Barella, vero factotum del centrocampo interista: 1 gol, 7 assist e 63 passaggi chiave in 27 presenze sono accompagnati da una media di 85% di precisione su 1360 passaggi totali. Le 44 palle recuperate e 18 dribbling riusciti aggiungono dinamismo e visione a una mezzala che continua a essere riferimento costante per ritmo e qualità.

Sul fronte giallorosso, il nome caldo è quello di Matías Soulé: l’attaccante argentino di Mar del Plata ha già segnato 6 reti e sfornato 4 assist in 25 apparizioni alla prima stagione romanista, dimostrando una buona confidenza con la porta grazie anche ai 31 tiri tentati (14 nello specchio).

Soulé spicca inoltre per i 27 dribbling riusciti su 75 tentativi, mentre i suoi 34 passaggi chiave lo candidano a ispiratore principe della manovra offensiva di Gasperini.

In difesa, Evan Ndicka si distingue per affidabilità e fisicità: 24 presenze e tutte da titolare, 3 gol realizzati, una precisione passaggi del 90% su 1300 tentativi e 30 intercetti rappresentano segnali importanti per la solidità della retroguardia della Lupa. Nei duelli, 122 vinti su 207 complessivi, ai quali si aggiungono 19 tackle e ben 9 blocchi.

Infine uno sguardo tra i pali: Mile Svilar è uno dei protagonisti della stagione romanista con 30 presenze e ben 88 parate effettuate. Il serbo naturalizzato belga ha subito 23 reti finora, mostrando sicurezza anche nella costruzione dal basso (912 passaggi tentati, percentuale di precisione al 69%). Un elemento che potrà pesare molto nella gestione delle fasi cruciali di gara.