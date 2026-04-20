Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube di quello che potrebbe essere il futuro di Jonathan David: "Spalletti nel post ha sottolineato come il canadese stia crescendo giorno dopo giorno, anche dal punto di vista caratteriale e che potrebbe diventare importante anche per il futuro della Juventus. Un messaggio non da sottovalutare sia per il calciatore sia per la società. Dico di più: se Jonathan David dovesse continuare cosi anche nelle prossime 5 giornate, nelle quale realisticamente giocherà sempre visti i problemi dei suoi compagni di reparto, ha la possibilità concreta di rimettersi in carreggiata e quindi di essere tolto dal mercato.

Questa sarebbe una scelta dettata dalle volontà di Spalletti al quale, un Jonathan David in salute, può fare comodo nella prossima stagione. Toccherà all'attaccante andare almeno in doppia cifra nella casella dei gol, che alla fine sono quelli che si guardano per giudicare l'annata di un bomber":

Holm e il futuro alla Juventus, Balzarini: 'La società a queste condizioni non lo terrà'

Balzarini ha proseguito parlando di Emil Holm: "Ieri ha lasciato il campo a metà del primo tempo per questioni fisiche, probabilmente un riacutizzarsi del problema che aveva già avuto. E' un ragazzo che purtroppo sotto questo punto di vista è piuttosto debole. In merito a ciò, mi ricollego con una domanda che mi è stata posta, ovvero, la Juventus riscatterà Holm?

La risposta è no. Quanto meno questa è la risposta che danno dalla Juventus".

Balzarini ha poi spiegato: "La società proverà a rinegoziare un nuovo prestito con il Bologna, magari abbassando la cifra dell'eventuale riscatto rispetto ai 15 milioni di euro messi ora nel contratto fra le parti. Ci sarebbe anche l'intenzione di lasciare nel capoluogo emiliano Joao Mario, che peraltro ieri si è anche abbracciato con Spalletti, ma onestamente non so con quale formula. Magari si potrebbe rinnovare anche in quel caso il prestito, inserendo una clausola di acquisto".

I tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Una cosa che ho notato è che in tutte le partite David è sempre quello che corre di più in assoluto, o comunque nella top 3.

Per un attaccante è una cosa atipica e credo che possa inficiare sulla freschezza nel momento della conclusione" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Holm? Buona riserva che deve rimanere assolutamente soprattutto sé si sente juventino. Abbiamo bisogno di queste persone attaccate alla maglia, non solo al denaro".