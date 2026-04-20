L'Inter è a un passo dal ventunesimo Scudetto, ma la stagione nerazzurra può arricchirsi ulteriormente con la conquista della Coppa Italia. La squadra guidata da Cristian Chivu è infatti pienamente in corsa per un doblete che manca dal 2010, l'anno del celebre Triplete firmato da José Mourinho. In quell'occasione, lo stesso Chivu era protagonista in campo nella squadra che trionfò anche in Champions League.

Il tecnico romeno si trova ora a un passo da un traguardo storico: in caso di vittoria del titolo, Chivu eguaglierebbe allenatori di calibro come Cestmir Vycpalek, Arrigo Sacchi e José Mourinho, gli unici ad aver conquistato lo Scudetto alla prima stagione completa in Serie A.

Mourinho, inoltre, resta l'unico ad aver centrato due trofei al primo anno sulla panchina nerazzurra, un'impresa che Chivu ha l'opportunità di eguagliare.

La semifinale di Coppa Italia: un crocevia decisivo

L'obiettivo del doblete si gioca nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como. Dopo la vittoria ottenuta contro il Cagliari, Chivu sta valutando attentamente alcune modifiche alla formazione in vista di questa sfida fondamentale. In attacco, Ange-Yoan Bonny potrebbe ritrovare una maglia da titolare al fianco di Marcus Thuram, venendo preferito a Pio Esposito, mentre Lautaro Martinez resta ancora indisponibile. Per Bonny, questa sarebbe la prima partenza dal primo minuto dopo 44 giorni, dall'8 marzo scorso, data del derby perso contro il Milan.

La gestione della rosa e le scelte tattiche di Chivu assumono un ruolo primario. Il tecnico potrebbe optare per un turnover nella semifinale contro il Como, dando spazio a quei giocatori meno impiegati nella recente vittoria contro il Cagliari, tra cui Zielinski e lo stesso Bonny. La gestione delle energie e delle risorse della squadra diventa così un fattore determinante in questo finale di stagione, con la possibilità di vedere il rientro di Lautaro Martinez nella prossima gara di campionato a Torino.

Questa doppia sfida, tra il cammino in campionato e quello in Coppa Italia, rappresenta un banco di prova cruciale per Chivu. Il tecnico ha l'opportunità di entrare nella storia dell'Inter e della Serie A con una doppietta che manca da oltre un decennio.