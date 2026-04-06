La Juventus torna a vincere dopo il passo falso con il Sassuolo e lo fa in maniera convincente contro il Genoa di Daniele De Rossi. Un 2 a 0 fondamentale per la corsa Champions, firmato da Bremer e McKennie, di cui ha voluto scrivere su X lo speaker Edoardo Mecca: "Tre punti troppo importanti per restare aggrappati al quarto posto" esordisce Mecca "Juve che si complica la vita da sola dopo 60 minuti dominati e che si divora 4 volte il 3-0. Decisivo Di Gregorio. E ora bisogna dare il tutto per tutto fino alla fine". Un concetto, quello finale di Mecca, che chiaramente fa riferimento al testa a testa che la Juventus dovrà attuare con il Como per un posto in Champions League.

Lo speaker ha poi aggiunto un secondo commento in merito a Vlahovic: "Io comunque non lo rinnoverei. Troppo soggetto ad infortuni". In questo caso, l'appunto di Mecca nasce da un problema che il centravanti serbo ha accusato prima della gara proprio con il Genoa e che non gli ha permesso di essere della partita.

Juventus, i tifosi rispondono a Mecca: 'Contro l'Atalanta se giochiamo cosi ci ammazzano'

Le parole di Mecca hanno acceso la discussione fra i suoi followers sul web: "Dopo i due gol divorati da Mckennie e il palo interno di David ho iniziato a temere di non vincere nonostante fossimo sul 2 a 0 e fosse fino a quel momento una partita a senso unico" scrive un utente su X. Un altro poi aggiunge: "Se giochiamo così a Bergamo, ci ammazzano.

Bisogna crescere molto nella concentrazione e nell'intensità...".

Juventus, Greggio: 'Nonostante una rosa e una società non adatta Spalletti fa giocare bene vincere questa squadra'

Anche il noto conduttore televisivo Ezio Greggio ha commentato su X il 2 a 0 ottenuto dalla Juventus contro il Genoa: "Lo slogan della Juventus è Fino Alla Fine e mai come ora ci si addice. Spalletti nonostante una rosa non adatta a una società come quella bianconera, frutto di anni di acquisti tra il discutibile, l’inopportuno e il “ma chi cavolo hanno comprato?”, ci fa giocare da Juve. Anche in partite di Campionato e Champions ove pur tirando in porta (male) decine di volte non abbiamo vinto. Oggi 3 punti importanti e non scontati. La speranza è l’ultima a morire".