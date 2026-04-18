L'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube rivelando due nomi nuovi che la Juventus avrebbe messo nel mirino per la prossima estate: "Da quanto mi arriva ci sono un paio di profili sui quali la società avrebbe messo gli occhi addosso: Malanga Sarr, stopper classe 99, quindi 27 anni del Lens che può giocare da difensore centrale, ma anche da terzino sinistro. Il ragazzo evidentemente deve essere un giocatore sponsorizzato e conosciuto da Damien Comolli e su cui la Juve ha preso informazioni, anche alla luce dello status di free agent.

L'altro nome è quello di Ibrahima Konaté del Liverpool, anche lui classe 99, scadenza di contratto, giocatore sicuramente da un appeal differente rispetto a Malanga Sarr. Giocatore che sicuramente ha tutte quelle caratteristiche che rispondono all'identikit di quegli elementi che Luciano Spalletti ha indicato alla società".

Gramellini: 'Konaté è un nome importante e che entra nell'ottica di quei calciatori in uscita a 0'

Ancora Gramellini su Konaté: "Non conosco i termini di un eventuale contratto, ma credo siamo sempre nell'ordine di quei giocatori accostati alla Juve, vedasi Rudiger, vedasi Bernardo Silva, Leon Goretzka, Robert Lewandowski. Insomma, calciatori giocatori di grido importanti che vanno in scadenza di contratto, su cui la Juventus lavora.

Tutto questo perché bisogna ricordare che Bremer ha una clausola rescissoria nel suo contratto che gli permetterebbe di andare via per 54 milioni di euro, una cifra che soprattutto in Premier League sono abituati a spendere con grande leggerezza. Ecco quindi che in un'ottica simile, è chiaro che la Juventus stia monitorando diversi nomi per la difesa".

Mingueza, un nome ancora caldo

Gramellini ha concluso: "In questo contesto inserisco anche il nome di Oscar Mingueza, che va in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. L'esterno spagnolo non è uscito dai radar, se ne parla di meno, ma il calciomercato è fatto così. Cala il silenzio, ma le società lavorano sotto traccia per cercare comunque di arrivare all'obiettivo e Mingueza è un nome che dobbiamo ancora tenere in orbita Juve. Perché c'è interesse sul giocatore, tra l'altro ripeto, risponde per caratteristiche tecniche molto a quello che è la visione di gioco di Luciano Spalletti".