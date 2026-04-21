Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e riferendosi al possibile futuro di Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha detto: "C'é un prezzo per cedere Koopmeiners dopo l'ammortamento di questi due anni? Dopo che il calciatore sembra non vedere più la luce in fondo al tunnel nonostante Spalletti lo abbia provato prima da difensore, per far ripartire l'azione dal basso, e poi in mezzo al campo? Si, credo che per 28 milioni più bonus la Juventus possa entrare nell'ordine di idee di cederlo. Sarebbe un modo per recuperare un tesoretto, dopo l'ingente spesa avvenuta due stagioni fa, permettendo al calciatore magari di recuperare la serenità da qualche altra parte.

Credo inoltre che fare un terzo anno alla Juventus dietro le quinte farebbe abbassare ulteriormente la sua valutazione. Qualche sirena è già arrivata ma da un calcio che Koopmeiners non apprezza particolarmente".

Pedullà: 'I Friedkin sono criticati a Roma ma hanno speso un miliardo'

Pedullà ha poi spostato il focus sul suo discorso sulla Roma e sulle critiche che stanno ricevendo in questo periodo i proprietari: "I Friedkin vengono criticati ma piaccia o non piaccia gli americani hanno speso più di un miliardo da quanto al timone della Roma. Si stanno impegnando per fare lo stadio, poi magari vicende burocratiche potrebbero bloccare tutto, ma ci stanno provando. Magari si può dire che bisognerebbe affidarsi a persone giuste per fare il mercato e con questo faccio chiaramente riferimento al direttore sportivo.

Non serve mettere un uomo di fiducia a Trigoria come tanti dicono, ma serve essere molto più presente nella Capitale e utilizzare i soldi in maniera corretta. Non puoi cambiare Pinto per prendere Ghisolfi e poi prendere Massara. Quindi criticare tanto per criticare a volte non serve".

I tifosi rispondono a Pedullà

Proprio le parole di Pedullà sui Friedkin hanno acceso la discussione sul web: "Alfredo non bastano i soldi, bisogna capire come li spendi e ripeto i soldi non sono tutti. Sono indifendibili" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "A Roma servono competenze mai dimostrate dalla proprietà americana : se spendi un miliardo ed ottieni solo una conference e innumerevoli figuracce allora le critiche le ritengo giuste...non si gestisce una società di calcio come una concessionaria di macchine".