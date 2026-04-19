La Juventus ha vinto 1-0 contro il Bologna nella 33ª giornata di Serie A, con gol di Jonathan David al 2'. La serata ha incluso un emozionante omaggio all'ex portiere bianconero Alex Manninger, scomparso.

Omaggio a Manninger e il gol lampo di David

Allo Stadium, prima del fischio d'inizio, la Juventus ha tributato Alex Manninger, portiere bianconero dal 2008 al 2012, scomparso a 48 anni in un incidente stradale. Gli ex Buffon, Chimenti, Chiellini, Bonucci e Marchisio hanno deposto una corona di fiori sotto la curva Sud, tra applausi e cori dell'Allianz Stadium.

Avvio fulmineo: al 2', su corner, Kalulu ha servito Jonathan David che di testa ha insaccato l'1-0 decisivo.

La vigilia e le dichiarazioni di Manuel Locatelli

Alla vigilia, la Juventus puntava a consolidare la Champions League, potendo allungare a +5 sul Como (fermato dal Sassuolo). Il Bologna, eliminato dall'Europa League, arrivava con quattro vittorie esterne consecutive.

Manuel Locatelli, alla vigilia, ha sottolineato l'importanza della concentrazione: “Dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, ci siamo preparati bene. Tutte le partite sono fondamentali, la più importante è sempre quella che arriva”.

Il centrocampista ha anche ufficializzato il rinnovo del contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030, commentando: “Questo è l'ennesimo sogno realizzato.

Provo le stesse emozioni di un bambino che sogna di giocare con la Juve e di esserne il capitano”.

Formazioni in campo e precedenti storici

La Juventus ha schierato un 3-4-2-1 (Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Boga, David). Il Bologna ha risposto con un 4-3-3 (Orsolini, Castro, Cambiaghi).

Un dato storico: il Bologna non vince in Serie A contro la Juventus dal 26 febbraio 2011. Una serie negativa di ventisette partite senza successi, il peggior record contro una singola avversaria in Serie A.