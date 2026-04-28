La Juventus guarda con sempre maggiore attenzione al mercato internazionale e uno dei nomi più caldi per rinforzare il centrocampo della prossima stagione sarebbe quello di Angelo Stiller. Il regista dello Stoccarda viene considerato un profilo ideale per alzare il livello tecnico della mediana bianconera, grazie a una combinazione di qualità, intelligenza tattica e ampi margini di crescita che lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Tuttavia l'operazione potrebbe presentare più di un ostacolo.

Clausola rescissoria e concorrenza internazionale

L’operazione, come accennato, si presenta tutt’altro che semplice. Sul talento tedesco ci sarebbero infatti anche club di primissima fascia come Chelsea, Manchester United e Real Madrid, tutti pronti a inserirsi in caso di apertura concreta dello Stoccarda. Una concorrenza pesantissima che rischia di trasformare la trattativa in una vera e propria asta internazionale.

A rendere ancora più delicata la situazione è la struttura del contratto del giocatore. Stiller potrebbe infatti essere acquistato attraverso una clausola rescissoria fissata intorno ai 36 milioni di euro, cifra importante ma ancora sostenibile per la Juventus in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Tuttavia, lo Stoccarda avrebbe la possibilità di annullare questa clausola pagando direttamente al centrocampista 2 milioni di euro, mossa che il club tedesco sembrerebbe intenzionato a compiere per evitare di perdere il proprio gioiello a condizioni ritenute troppo favorevoli.

La Germania può far impennare il prezzo

Come se non bastasse, il valore di mercato di Stiller potrebbe crescere ulteriormente nel corso dei prossimi mesi. Il centrocampista farà infatti parte della spedizione della Germania nei Mondiali che si terranno in estate e un buon rendimento con la nazionale potrebbe far lievitare sensibilmente la sua valutazione.

Se il classe 2001 dovesse confermarsi anche su un palcoscenico internazionale così prestigioso, la richiesta economica potrebbe salire fino a sfiorare i 60 milioni di euro.

Una cifra che obbligherebbe la Juventus a muoversi in anticipo per evitare di perdere terreno. Per questo motivo, la prossima estate potrebbe trasformarsi nel momento decisivo per capire se Stiller sarà davvero il nuovo faro del centrocampo bianconero