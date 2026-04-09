La Juventus guarda già alla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare un centrocampo che, nel corso dell’annata, ha mostrato alti e bassi. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il tecnico Luciano Spalletti avrebbe indicato un profilo preciso per alzare il livello qualitativo e atletico della mediana bianconera: quello di Ederson, punto fermo dell’Atalanta nelle ultime stagioni. Il brasiliano, protagonista di una crescita costante, sarebbe infatti destinato a lasciare Bergamo al termine del campionato, attirando l’interesse di diversi club europei.

Concorrenza dell’Atletico e valutazione elevata

Il cartellino del centrocampista brasiliano verrebbe valutato almeno 40 milioni di euro, cifra che riflette il rendimento e la continuità mostrata negli ultimi anni. Non si tratta però di una trattativa semplice, perché oltre alla Juventus ci sarebbe anche l’interesse concreto dell’Atletico Madrid. Tra il club spagnolo e quello bergamasco si è creata negli ultimi anni una sorta di corsia preferenziale, alimentata da diverse operazioni come quelle di Ruggeri, Lookman e Raspadori. Questo rapporto consolidato potrebbe rappresentare un vantaggio per gli spagnoli, rendendo più complesso il tentativo bianconero. Inoltre, molto dipenderà dalla posizione finale in classifica della Juventus: la mancata qualificazione tra le prime quattro comporterebbe l’assenza degli introiti UEFA, riducendo il margine economico per operazioni di alto profilo.

Perché Ederson piace a Spalletti

Ederson rappresenta un centrocampista moderno, capace di coniugare qualità tecnica e grande intensità fisica. Dotato di ottima resistenza, è in grado di coprire ampie porzioni di campo, risultando prezioso sia in fase di interdizione sia in quella di costruzione. Il brasiliano si distingue per la capacità di recuperare palloni e trasformare rapidamente l’azione da difensiva a offensiva, grazie a conduzioni palla al piede efficaci e inserimenti senza palla puntuali. Dal punto di vista tattico può agire sia come mediano in un centrocampo a due sia come mezzala in un sistema più offensivo, offrendo equilibrio e dinamismo. In una Juventus guidata da Spalletti, la sua presenza garantirebbe intensità, verticalità e maggiore copertura, elementi ritenuti fondamentali per costruire una squadra competitiva e in grado di affrontare con continuità impegni nazionali ed europei.