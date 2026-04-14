Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti (LND) si è riunito a Roma, formalizzando l’avvio dell’iter interno per la candidatura di Giancarlo Abete alla presidenza della FIGC. Questa importante decisione giunge in seguito all’annuncio dello stesso Abete, che aveva già manifestato la sua intenzione di presentarsi, forte del sostegno della propria componente all'interno del sistema calcistico.

Il percorso verso la candidatura

La riunione odierna, pur avendo un carattere informale, ha rappresentato il momento cruciale per dare il via alla fase successiva del processo.

I Comitati regionali della LND sono ora chiamati a esprimere la propria posizione attraverso specifiche assemblee, che si terranno nelle rispettive sedi. Il calendario di questi appuntamenti è già definito: il primo si terrà in Abruzzo il 22 aprile, seguito da quello in Sardegna il 24 aprile. Successivamente, le consultazioni proseguiranno in tutte le altre regioni italiane, in un percorso che vedrà Abete impegnato nella raccolta delle firme necessarie da parte dei delegati.

Il termine ultimo per la presentazione ufficiale delle candidature alle elezioni FIGC è fissato per il 13 maggio. Per poter essere designato come candidato ufficiale della LND, Giancarlo Abete dovrà assicurarsi la maggioranza delle preferenze espresse dai Comitati regionali.

Questo passaggio è di fondamentale importanza per consolidare il suo percorso e per ottenere un sostegno robusto in vista della competizione per la presidenza federale.

Contesto e prossimi passi

La mossa strategica della LND si inserisce in un contesto politico all'interno della FIGC già particolarmente vivace e animato. Tra i nomi in lizza figura anche Giovanni Malagò, la cui candidatura è sostenuta dalla Lega Serie A. Giancarlo Abete, che vanta una pregressa esperienza avendo già ricoperto la carica di presidente della FIGC dal 2007 al 2014, punta a ottenere un mandato condiviso. La sua visione si concentra sulla valorizzazione dei contenuti programmatici e sull'esigenza di coinvolgere attivamente tutte le componenti del calcio italiano, con l'obiettivo di costruire un ampio consenso trasversale.

Nei prossimi giorni, l'attenzione sarà dunque focalizzata sulle decisioni che emergeranno dalle assemblee dei Comitati regionali. Tali pronunciamenti saranno determinanti per comprendere l'effettiva entità del sostegno di cui Giancarlo Abete potrà beneficiare all'interno della LND, un fattore chiave che influenzerà direttamente la sua capacità di presentarsi ufficialmente nella corsa per la presidenza federale.