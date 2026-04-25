La Roma ha conquistato una vittoria fondamentale sul campo del Bologna, imponendosi per due a zero in una sfida che si è decisa già nel primo tempo. I giallorossi, grazie a una prestazione brillante e alla concretezza sotto porta, hanno saputo capitalizzare le occasioni create e mantenere un ferreo controllo della partita. Questo successo rilancia in maniera significativa le ambizioni europee della squadra nel prosieguo del campionato, con Donyell Malen e Neil El Aynaoui protagonisti indiscussi della serata al Dall’Ara.

Il dominio giallorosso nel primo tempo

La gara ha preso una piega favorevole alla Roma già dopo pochi minuti. Al 7', una rapida e incisiva ripartenza ha permesso ai giallorossi di sbloccare il risultato: El Aynaoui, con una verticalizzazione precisa, ha servito Donyell Malen. L'attaccante olandese, presentatosi a tu per tu con il portiere Ravaglia, ha dimostrato la sua consueta freddezza, realizzando con lucidità il gol che ha portato il punteggio sullo 0-1. Da quel momento in poi, la formazione ospite ha saputo gestire il vantaggio con grande personalità, concedendo pochissimo spazio agli avversari e restando sempre pericolosa nelle transizioni offensive. Il primo tempo si è concluso con la Roma in pieno controllo del gioco, anche grazie alla prestazione totale di Neil El Aynaoui, che si è rivelato prezioso sia in fase di costruzione della manovra che nel fondamentale lavoro senza palla.

Il raddoppio che indirizza la gara

Poco prima di rientrare negli spogliatori per l'intervallo, la Roma ha assestato il colpo decisivo, trovando il raddoppio. Ancora una volta, la coppia Malen-El Aynaoui è stata protagonista, ma a parti invertite: questa volta è stato Donyell Malen a servire un assist preciso per Neil El Aynaoui, che ha finalizzato con altrettanta lucidità, portando il risultato sul 2-0. L'azione, costruita con qualità e velocità, ha evidenziato la sinergia perfetta tra i due giocatori, che hanno così indirizzato in maniera quasi definitiva la partita in favore dei giallorossi. Nel secondo tempo, la squadra guidata da Gasperini ha saputo amministrare il vantaggio con saggezza, confermando una solida difesa e una notevole capacità di gestione del ritmo, senza mai rischiare di compromettere il risultato.

Le ambizioni europee della Roma

La vittoria ottenuta al Dall’Ara assume un significato particolarmente importante per la Roma, inserendosi nella corsa alle posizioni europee. Questa trasferta, infatti, potrebbe rivelarsi decisiva per il finale di stagione della squadra. Il contributo determinante di Donyell Malen, efficace sia in fase realizzativa con il gol del vantaggio sia nella costruzione delle azioni, e la prestazione completa di Neil El Aynaoui, sono stati gli elementi chiave per il successo giallorosso. Il risultato di Bologna non solo conferma la crescita costante della Roma nelle ultime settimane, ma rilancia con forza le ambizioni della squadra in vista delle ultime giornate di campionato.

La solidità e la concretezza mostrate al Dall’Ara rappresentano un segnale incoraggiante per il gruppo di Gasperini, determinato a chiudere la stagione nel migliore dei modi e a centrare gli obiettivi prefissati.