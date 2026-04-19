Lecce e Fiorentina si affronteranno lunedì 20 aprile per chiudere il 33° turno di Serie A. La partita, con fischio d’inizio previsto alle 20:45, si svolgerà allo stadio Via del Mare. I padroni di casa, guidati da Di Francesco, cercheranno l’impresa davanti al proprio pubblico. La Viola, allenata da Vanoli e forte del ritorno di pedine fondamentali, punta al bottino pieno per inseguire sogni d’Europa. Lo scenario salentino promette novanta minuti di intenso agonismo, con un esito che resta aperto, sebbene i bookmaker indichino la Fiorentina leggermente avanti nei pronostici.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Il Lecce, con un modulo 4-2-3-1 e l'allenatore Di Francesco, schiererà Falcone tra i pali. La linea difensiva vedrà Veiga, Tiago Gabriel, Siebert e Gallo. In mediana, il tandem Ramadani-Coulibaly proteggerà il reparto arretrato, mentre sulla trequarti agiranno Pierotti, Gandelman (in leggero vantaggio su Ngom come sottopunta) e Banda, con Stulic a occupare la posizione di centravanti. A disposizione una panchina lunga, con la curiosità di vedere l’aggregazione di Camarda al gruppo dalla prossima settimana.

La Fiorentina, con un 4-3-3 e l'allenatore Vanoli, avrà De Gea a protezione della porta. La difesa sarà composta da Dodò, Pongracic (lievemente favorito su Rugani), Ranieri e Gosens.

In mezzo al campo, Ndour (in ballottaggio con Brescianini), Fagioli – fresco di rientro dalla squalifica – e Mandragora. In avanti, il solito tridente con Solomon, Piccoli e Gudmundsson, tutti confermati dopo l’ultimo turno.

Quote: Viola avanti nei pronostici dei bookmaker

I principali operatori di scommesse vedono la Fiorentina in pole position per il colpo esterno. William Hill quota il successo dei toscani a 2.10, il pareggio a 3.10 e la vittoria interna del Lecce a 3.30. Anche secondo Bet365, i quotisti puntano sulla squadra di Vanoli a 2.15, con il segno X proposto a 3.40 e l’1 giallorosso a 3.50. Questa fiducia è dettata anche dai recenti recuperi tra le fila viola e dall’allungo europeo che stimola la formazione gigliata, mentre i salentini cercheranno di sovvertire i pronostici sfruttando il fattore campo.

Le statistiche dei protagonisti: solidità Lecce, qualità Viola

Wladimiro Falcone rappresenta la saracinesca del Lecce: 32 presenze testimoniano la costanza e la tenuta mentale del portiere romano, capace di 89 parate in stagione e due rigori neutralizzati, pur avendo incassato 45 reti. Il suo gioco parte spesso dal basso, con quasi 1000 passaggi completati e una discreta propensione a innescare l’azione dalle retrovie.

Ylber Ramadani è l’equilibratore del centrocampo salentino, insostituibile con 31 presenze e dato alla battaglia: 71 tackle riusciti, 155 duelli vinti e 50 falli subìti ne attestano la continuità e il temperamento. In regia smista 1229 palloni (15 passaggi chiave), con una percentuale di precisione dell’80%, configurandosi come un vero faro tra le linee giallorosse.

In difesa, Tiago Gabriel si è guadagnato l’attenzione dei tecnici con 32 partite disputate. Il suo rendimento è certificato dai 59 tackle e dai 207 duelli vinti, oltre all’88% di successo nei passaggi. Dà sicurezza e presenza fisica, con 17 blocchi difensivi e ottimo tempismo.

In casa viola, Nicolò Fagioli rientra dal turno di squalifica ed è pronto a riprendere le redini del centrocampo. Il regista ex bianconero brilla per qualità: 1439 passaggi tentati (57 key pass) con una precisione del 90%, 2 reti segnate e 3 assist. Le cifre lo incoronano vero motore della Fiorentina, con una media voto di 7.23 che ne testimonia l’affidabilità.

L’israeliano Manor Solomon porta imprevedibilità: in 10 presenze ha già timbrato il cartellino 2 volte, mostrando efficacia nel dribbling (18 riusciti su 24 tentati) e una tendenza al fraseggio con 167 passaggi e 11 passaggi chiave.

In trincea lotta anche sugli uno contro uno, con 36 duelli vinti su 51.

Rolando Mandragora, infine, conferisce sostanza e capacità di inserimento: 6 reti, 2 assist, ben 2093 minuti in campo, 120 duelli vinti e discreta presenza in zona tiro con 37 conclusioni, a cui si aggiunge una freddezza glaciale dal dischetto (un rigore segnato su uno calciato).