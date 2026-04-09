Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha condiviso in una recente intervista i dettagli del suo profondo legame con Luciano Spalletti, evidenziando il ruolo cruciale che il tecnico ha avuto nella sua crescita professionale. Il giocatore ha spiegato che ogni incontro con Spalletti gli infonde un "senso di sicurezza", una sensazione che ritiene fondamentale per il suo rendimento. McKennie ha inoltre sottolineato la capacità del mister di motivarlo attraverso un approccio costruttivo e mai negativo: "Quando ti rimprovera non ti rimprovera mai in maniera cattiva, lo fa sempre per farti migliorare...

è saggio." Questa saggezza, unita alla sua forte concentrazione sul successo di squadra, lo rende, a detta del centrocampista, il miglior allenatore che abbia mai avuto in carriera. McKennie ha rafforzato questa affermazione, dichiarando che "lo dicono i numeri e il modo in cui gestisce la squadra lo rende un ottimo allenatore."

Il centrocampista statunitense ha poi dedicato un momento alla riflessione sul proprio percorso personale e sulla sua carriera. Ha ammesso di non aver ancora pienamente compreso l'importanza storica di essere il primo americano a indossare la maglia della Juventus. "Credo di non aver ancora realizzato cosa significhi essere il primo americano a giocare per la Juventus – me ne renderò conto a fine carriera," ha dichiarato, proiettandosi verso una valutazione futura.

Riguardo a eventuali dubbi sulla sua adeguatezza o sul suo valore in passato, McKennie ha risposto con sicurezza e determinazione: "Se qualcuno in passato ha pensato non fossi all’altezza? Beh, credo che i fatti parlino da soli…", un'affermazione che sottolinea la sua fiducia nelle proprie prestazioni e nel suo impatto sul campo.

L'esperienza con Cristiano Ronaldo e la crescita individuale

Nel corso dell'intervista, McKennie ha anche rievocato la sua esperienza al fianco di Cristiano Ronaldo, descrivendola come "incredibile". Ha confermato le voci sulla dedizione e la professionalità del fuoriclasse portoghese: "quello che senti su di lui... è tutto vero…" In particolare, ha citato un episodio significativo che lo ha colpito profondamente: "la mattina dopo una partita difficile lui era in palestra ad allenarti tutto il corpo." Per il centrocampista, questa dimostrazione di impegno e costanza era "qualcosa che avevo bisogno di vedere con i miei occhi per crederci", evidenziando l'impatto che tale esempio ha avuto sulla sua percezione del professionismo ai massimi livelli del calcio mondiale.

Spalletti: intensità, disciplina e sicurezza in campo

Approfondendo ulteriormente il suo rapporto con l'allenatore, McKennie ha descritto il lavoro con Spalletti come "un’esperienza intensa" che impone "concentrazione e disciplina ogni giorno". Il centrocampista ha enfatizzato come la fiducia reciproca e la comunicazione costante con il tecnico siano state determinanti per permettergli di scendere in campo "con maggiore sicurezza". Oltre al contesto di club, McKennie ha anche evidenziato l'importanza cruciale delle partite contro squadre di vertice, citando specificamente incontri con nazionali del calibro di Belgio e Portogallo. Questi match sono considerati fondamentali per la crescita della squadra in vista della prossima Coppa del Mondo.

Ha concluso sottolineando l'energia e la motivazione extra che derivano dal giocare di fronte ai propri tifosi, un fattore che aggiunge pressione ma che viene incanalato positivamente nel gioco, trasformandosi in una spinta ulteriore per la prestazione.