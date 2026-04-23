La Juventus torna a guardare al mercato dei difensori e lo fa riaprendo un dossier già caldo nei mesi scorsi. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Mirko Di Natale, che su X ha rivelato: “Radu Dragusin resta ancora nei radar Juve. Il difensore, che era già un’idea invernale, potrebbe salutare il Tottenham a fine stagione”. Una pista che si inserisce perfettamente nelle strategie della dirigenza bianconera, pronta a intervenire in maniera decisa sul reparto arretrato nel corso della prossima estate.

Rivoluzione difensiva e ritorno di fiamma per Dragusin

L’interesse per Radu Dragușin non è una novità, ma oggi assume contorni ancora più concreti. La Juventus, infatti, starebbe valutando una vera e propria mini rivoluzione in difesa: i nomi di Gleison Bremer e Federico Gatti restano al centro di possibili operazioni in uscita, soprattutto nel caso in cui dovessero arrivare offerte ritenute adeguate. In questo scenario, Dragusin rappresenterebbe un profilo ideale per età, margini di crescita e conoscenza del calcio italiano. Il centrale rumeno, già transitato in passato proprio a Torino, potrebbe tornare con un ruolo diverso e maggiori responsabilità. Secondo quanto filtra, il Tottenham Hotspur sarebbe disposto a trattare su una base di circa 25 milioni di euro, cifra considerata accessibile dalla dirigenza bianconera.

La variabile retrocessione e il possibile affare

A rendere ancora più interessante la situazione è il momento complicato vissuto dagli Spurs. Il club londinese si trova infatti in piena zona retrocessione, attualmente terz’ultimo in classifica, e rischia seriamente di scivolare nella Championship. Un’eventualità che potrebbe incidere in maniera significativa sulle valutazioni di mercato dei giocatori, Dragusin compreso. Se la squadra allenata da Roberto De Zerbi non dovesse riuscire a risollevarsi nelle prossime cinque partite, il prezzo del difensore potrebbe subire un ridimensionamento, trasformandosi in una vera occasione per diversi club europei. La Juventus osserva con attenzione, pronta a cogliere il momento giusto per affondare il colpo.

Le prossime settimane saranno decisive non solo per il destino del Tottenham, ma anche per le strategie di mercato bianconere, che potrebbero trovare in Dragusin un tassello fondamentale per la nuova difesa del futuro.