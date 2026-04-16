"Mi è stato detto in maniera chiara e limpida che Gleison Bremer è in vendita" questa è l'indiscrezione bomba lanciata da Marcello Chirico ai microfoni del suo canale Youtube. Il giornalista, è poi sceso nel dettaglio della notizia dicendo: "La Juventus punta a fare cassa la prossima estate con Bremer. Più che altro perché il brasiliano è un giocatore forte, sarebbe un sacrificio a 29 anni, anche se mi domando perché dovrebbe essere considerato anziano se si sta andando dietro a Lewandowski che ne avrà presto 39 o Bernardo Silva che ne ha 32. Detto questo, Bremer ha delle problematiche fisiche e anche nell'ultima partita con l'Atalanta lo abbiamo visto accasciarsi per un problema che neanche il suo compagno Locatelli riusciva a capire di quale entità fosse".

Juve, Chirico: 'C'é una clausola rescissoria nel contratto del calciatore da 58 milioni di euro'

Ancora Chirico: "Effettivamente questo è il problema. Come sta Gleison Bremer? Quanto può dare ancora alla Juve? Quante garanzie dà? E siccome i pro sono inferiori ai contro la società ha fatto un ragionamento e ha detto "Benissimo, allora a questo punto lo mettiamo sul mercato". Tutti sappiamo che c'è una clausola che scade il 10 di agosto di 58 milioni che prima era inferiore ma è stata maggiorata nell'ultimo rinnovo fatto nel 2024.Quindi chi si presenta con quella cifra se lo porta via".

Chirico ha concluso: "Però se la Juve vuole venderlo allora a questo punto il prezzo lo fa lei e si proverà sicuramente a cederlo per 60 milioni.

Un prezzo giusto per un giocatore di 29 anni che però, come ho già detto, ha problemi fisici e come lo sappiamo noi che il ragazzo ha un pregresso medico importante, lo sanno anche gli altri. Lo vogliono, perché c'è richiesta, soprattutto dalla Premier, però le società non hanno al proprio interno dirigenti stupidi, Cioè, se la Juve lo fa fuori perché pensa che comunque non gli possa dare delle garanzie, non penso sia facile trovare un compratore che ti dia 60 milioni sull'unghia".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno diviso il pubblico che lo segue: "Io sono sempre stato un grandissimo fan di Bremer ma sarei disposto ad una sua cessione perché a mio avviso dopo certi infortuni non torni mai più quello di prima" scrive un utente su Youtube. Un altro invece sottolinea: "E' una notizia non bellissima x me assolutamente Bremer si tiene sempre anzi bisogna mettere un difensore accanto a lui forte".