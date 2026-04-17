Sabato 18 aprile, alle ore 18:00, lo Stadio Diego Armando Maradona ospiterà un incontro di Serie A tra il Napoli di Antonio Conte e la Lazio di Maurizio Sarri. La partita, valida per la 33ª giornata del campionato 2025/26, mette in palio punti cruciali per la corsa alle coppe europee e promette un affascinante duello tattico tra due noti allenatori italiani. Con la stagione che volge al termine, l'interesse per questa sfida è elevato: il Napoli punterà a mantenere il proprio fortino, mentre la Lazio dovrà gestire le energie in vista della semifinale di Coppa Italia.

Le probabili formazioni di Napoli-Lazio

Napoli (Modulo: 3-4-2-1, allenatore: Conte): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson; Hojlund. Panchina: Meret, Contini, Beukema, Gutierrez, Rrahmani, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Giovane. Ballottaggio Gutierrez-Politano (60-40%). Indisponibili: Neres (rientro previsto alla 35ª giornata), Di Lorenzo e Vergara (rientro previsto alla 34ª giornata). Rrahmani e Lukaku sono da valutare.

Lazio (Modulo: 4-3-3, allenatore: Sarri): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Panchina: Giacomone, Pannozzo, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Noslin, Ratkov.

Ballottaggi principali: Patric-Cataldi (55-45%), Basic-Dele-Bashiru (60-40%), Zaccagni-Pedro-Noslin (60-30-10%), Cancellieri-Isaksen (60-40%). Tra gli indisponibili figurano Gila, Maldini, Marusic (da valutare); Provedel ha terminato la stagione. Diffidati tra i biancocelesti: Cancellieri e Pedro.

Quote: Napoli nettamente favorito secondo i principali bookmaker

Per l'incontro Napoli-Lazio, i bookmaker indicano il Napoli come netto favorito nella sfida del Maradona. William Hill quota la vittoria interna a 1.55, il pareggio a 3.75 e il successo ospite a 6.00. Su Bet365, la quota per il successo partenopeo scende a 1.53, con il pareggio a 3.90 e la vittoria della Lazio a 7.00. Queste quote riflettono la fiducia riposta nei padroni di casa e nel buon momento della squadra di Conte, mentre la Lazio sembra risentire delle fatiche e di alcune assenze significative, specialmente tra i portieri.

Piloni e talenti in campo: i numeri dei protagonisti di Napoli-Lazio

Alisson Santos, giovane attaccante brasiliano del Napoli, ha guadagnato crescente fiducia nello scacchiere di Conte. Con 8 presenze (4 da titolare), 2 gol e numerose accelerazioni in 431 minuti giocati, la sua capacità di creare occasioni (15 tiri di cui 11 nello specchio) e la propensione al dribbling (18 riusciti su 30 tentativi) lo rendono una delle armi più imprevedibili dell'attacco azzurro. Si distingue anche per l'impegno in entrambe le fasi, con 15 tackle e 4 palloni chiave serviti.

Anche Leonardo Spinazzola si conferma prezioso per Conte. L'esterno vanta 28 apparizioni, 3 reti, 3 assist e una presenza costante sulle corsie, con 876 passaggi (30 i passaggi chiave) e una percentuale di successo dell'82% nei suoi tentativi.

In 1.744 minuti giocati ha dimostrato duttilità e resistenza, emergendo tra i più utilizzati.

Il centrocampo azzurro beneficia della forza e qualità di Scott McTominay: per il giocatore scozzese 27 presenze, 8 gol, 3 assist e un rating medio di 7.01. La sua presenza è significativa anche nella manovra difensiva, con 26 tackle, 10 blocchi, 18 intercetti e una precisione nei passaggi dell'87% su 1.017 tentativi, rappresentando un motore fondamentale per l'equilibrio della squadra.

Sul fronte laziale, spicca la freschezza tra i pali di Edoardo Motta, classe 2005, protagonista di 5 incontri da titolare, con 13 parate, un rigore neutralizzato e solo 3 reti incassate. La precisione nei passaggi (69% sui 136 totali) e la sicurezza trasmessa nonostante la giovane età infondono fiducia ai tifosi biancocelesti.

In difesa, emerge Alessio Romagnoli: 27 apparizioni (26 da titolare) per l'ex difensore del Milan, che impressiona con 1.735 passaggi completati e una precisione del 93%. Notevoli anche i numeri difensivi, con 23 tackle, 17 blocchi e 28 intercetti, che lo identificano come un pilastro della retroguardia biancoceleste.

Mattia Zaccagni, uno dei giocatori più attesi e punto fermo per Sarri, arriva a Napoli con 24 presenze stagionali, 3 gol e una spiccata vena d'incursore. Con 79 falli subiti, 57 dribbling tentati (22 riusciti) e un apporto fondamentale in fase di pressing (36 tackle, 151 duelli vinti su 281), Zaccagni rappresenta un elemento chiave per la manovra offensiva della Lazio.