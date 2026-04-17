Il Napoli si prepara a un appuntamento cruciale allo Stadio Diego Armando Maradona, dove sabato 18 aprile 2026, alle ore 18:00, affronterà la Lazio. L'obiettivo primario per la squadra di Antonio Conte è consolidare il secondo posto in classifica, mantenendo a distanza il Milan e ipotecando la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo prioritario per la società e il tecnico.

I partenopei arrivano a questa sfida di Serie A dopo il pareggio ottenuto la scorsa settimana a Parma, un risultato che non ha intaccato la loro posizione, complice la vittoria dell'Inter a Como.

Per la gara contro la formazione dell'ex tecnico Maurizio Sarri, Conte sembra orientato a schierare Alisson titolare, per garantire maggiore dinamismo in attacco. A centrocampo, McTominay dovrebbe affiancare Lobotka, mentre in difesa si profila la possibilità di vedere Beukema al posto di Juan Jesus e Gutierrez in campo al posto di Politano. Sul fronte infortuni, Di Lorenzo e Rrahmani sono vicini al rientro. Tra gli attaccanti, Lukaku è prossimo al recupero ma potrebbe non essere incluso nella rosa, mentre Neres e Vergara saranno disponibili solo tra circa un mese, a campionato quasi concluso.

La situazione della Lazio e la direzione arbitrale

La Lazio si presenta al Maradona dopo una serie di risultati non esaltanti, con una sconfitta contro la Fiorentina e un pareggio con il Parma che hanno caratterizzato una stagione finora anonima.

La squadra di Sarri cercherà una reazione d'orgoglio per interrompere il digiuno di vittorie e chiudere il campionato con una nota positiva. L'incontro, valido per la trentatreesima giornata di Serie A, sarà diretto dall'arbitro Zufferli, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Cecconi. Il ruolo di quarto uomo sarà ricoperto da Feliciani, mentre al VAR ci saranno Di Bello e Meraviglia.

Napoli-Lazio: orario, TV e pronostico del match

La sfida tra Napoli e Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, accessibile tramite l'app su smart TV, smartphone, tablet o console, oppure via PC sul sito ufficiale. Gli abbonati Sky e DAZN potranno seguire l'evento anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky). Le previsioni indicano il Napoli come favorito, forte della sua determinazione a blindare il secondo posto.

Tuttavia, la Lazio potrebbe tentare una reazione d'orgoglio dopo le recenti prestazioni opache. Nonostante ciò, la squadra di Conte, nota per la sua cinicità, è pronta a sfruttare ogni eventuale calo di attenzione degli avversari per assicurarsi i tre punti.