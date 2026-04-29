La semifinale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco ha catturato l'attenzione di milioni di spettatori, registrando numeri da record per Sky. L'incontro, che ha visto trionfare lo spettacolo in campo, ha totalizzato 1 milione 133 mila spettatori medi complessivi in total audience, con uno share del 5,7%. Questo match, privo di squadre italiane, si è distinto come il più seguito in Champions League senza formazioni del nostro campionato dal 2022. Il picco di ascolti è stato raggiunto nelle battute finali, con 1 milione 470 mila spettatori medi e l'8% di share.

Anche il postpartita, il Champions League Show, ha mantenuto alta l'attenzione, coinvolgendo 354.700 spettatori medi e oltre 1 milione di spettatori unici.

Al di là dei dati auditel, la partita, conclusasi con un emozionante 5-4, è stata universalmente celebrata in tutta Europa per la sua straordinaria qualità e l'intensità dello spettacolo offerto. La BBC l'ha descritta come “un antidoto alla noia del calcio di oggi, fatto di difensivismo e gol sui calci piazzati”, evidenziando la sua natura rinfrescante. L'autorevole L'Equipe ha coniato l'espressione “Calcio totale” per descrivere la sfida, mentre il quotidiano spagnolo Sport ha parlato di “un'ode al calcio”, sottolineando l'apprezzamento generale per la bellezza del gioco espresso.

Le voci dal campo e l'analisi tecnica

I protagonisti in panchina hanno espresso il loro stupore e la loro ammirazione per la gara. Luis Enrique, tecnico del PSG, ha commentato con entusiasmo: “Mai vista una partita con questo ritmo: è stata la più bella da quando alleno”, evidenziando il livello eccezionale della performance. D'altra parte, Vincent Kompany, allenatore del Bayern Monaco, ha offerto una prospettiva più pragmatica, ammettendo: “Gli errori difensivi ci sono stati, ma quando giochi contro avversari di questo livello non ci sono mezze misure: o attacchi, o attacchi”, riconoscendo la necessità di un approccio offensivo contro avversari di tale calibro.

Anche l'ex centrocampista del Milan e ora commentatore televisivo, Clarence Seedorf, ha fornito la sua analisi, ponendo un interrogativo provocatorio: “Chiedete ai portieri se sono contenti del risultato”.

Ha poi aggiunto una riflessione sulla solidità difensiva, affermando: “In questa stagione abbiamo visto l’Arsenal vincere molte partite senza subire gol: se c’è una squadra che può vincere la Champions, sono loro”, suggerendo che una difesa robusta possa essere la chiave per il successo finale.

I numeri che fanno la storia della Champions

La semifinale tra PSG e Bayern Monaco non è stata solo uno spettacolo per gli occhi, ma ha anche riscritto alcune pagine della storia della Champions League. Ha infatti segnato la somma di gol più alta mai registrata in una semifinale della competizione dal lontano 1960, quando l'Eintracht Francoforte si impose per 6-3 sui Glasgow Rangers. È la prima volta, inoltre, che in una semifinale entrambe le squadre riescono a segnare almeno quattro gol.

Un altro dato significativo è che per la prima volta due squadre hanno superato la soglia dei 40 gol in una singola edizione della Champions, con il PSG a quota 43 e il Bayern a 42, dimostrando una prolificità offensiva senza precedenti.

Con questi incredibili numeri e le intense emozioni suscitate, l'attesa è ora tutta per la gara di ritorno a Monaco. Sarà lì che si deciderà quale delle due giganti europee accederà alla finale di questa edizione già definita spettacolare della Champions League, promettendo un altro capitolo indimenticabile di calcio di altissimo livello.