Il futuro di Nicolas Jackson torna a intrecciarsi con quello della Juventus. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Alfredo Pedullà, che ha scritto sul proprio profilo X: “Nicolas Jackson è un profilo che la Juventus continua a seguire, come già anticipato lo scorso 20 agosto. Jackson tornerà al Chelsea per fine prestito, ha altre proposte”.

Una frase che conferma come il centravanti senegalese resti uno dei nomi presenti sul taccuino bianconero in vista della prossima estate. Se le parole di Pedullà dovessero trovare conferma, il giocatore farà ritorno al Chelsea dopo l’esperienza in prestito al Bayern Monaco, senza che il club tedesco abbia deciso di puntare su di lui in maniera definitiva.

Bayern, stagione tra luci e ombre per Jackson

L’annata vissuta in Germania da Jackson è stata infatti caratterizzata da alti e bassi. Il bomber africano ha alternato buone prestazioni a momenti di evidente discontinuità, senza riuscire a imporsi stabilmente come riferimento offensivo assoluto della squadra bavarese.

I numeri raccontano una stagione discreta ma non travolgente: 10 gol in 30 presenze complessive tra campionato e coppe. Un bottino che, evidentemente, non è bastato a convincere i dirigenti del Bayern a investire in modo definitivo su di lui. Da qui la decisione di lasciarlo rientrare a Londra, dove però il suo futuro appare tutt’altro che definito.

La Juve osserva e valuta l’affondo

Il Chelsea potrebbe infatti rimettere Jackson sul mercato già in estate, magari a una cifra più accessibile rispetto alle richieste iniziali. Oggi la valutazione del cartellino si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, una somma importante ma non impossibile per una Juventus che cerca il centravanti del futuro.

Con il destino di Dusan Vlahovic ancora incerto e diverse riflessioni aperte sul reparto offensivo, Damien Comolli continua a monitorare più profili. Jackson rappresenta un’opzione interessante per età, fisicità e margini di crescita, oltre a offrire caratteristiche diverse rispetto agli altri nomi seguiti come Randal Kolo Muani o Joshua Zirkzee. La prossima estate potrebbe essere quella decisiva per capire se il senegalese sarà davvero il nuovo numero 9 bianconero