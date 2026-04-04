La diciottesima giornata della Serie A femminile si è conclusa con esiti cruciali, sia per la corsa alla salvezza sia per la lotta alle posizioni di vertice. Il Parma ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza nello scontro diretto contro la Ternana Women, imponendosi per 2-0 e compiendo un significativo passo avanti verso la permanenza nella massima serie.

Le emiliane hanno sbloccato la partita in avvio, con Rabot che ha trovato la rete dopo appena un minuto di gioco. Nel corso del primo tempo, il Parma ha avuto l’opportunità di raddoppiare, ma Uffren ha fallito un calcio di rigore.

Il risultato definitivo di 2-0 è stato siglato nella ripresa, al 76°, grazie a un’autorete di Vigilucci. Questo successo ha permesso al Parma di superare in classifica sia la Ternana Women sia il Sassuolo, lasciando il penultimo posto e portandosi a sei punti di vantaggio sul Genoa, attualmente ultimo, quando mancano solo quattro giornate alla fine del campionato.

Le altre partite: Inter, Juventus e Napoli in evidenza

La giornata è stata caratterizzata anche dai successi delle squadre di alta classifica: Inter, Juventus e Napoli Women. L’Inter ha risposto alla vittoria della Roma battendo la Lazio con un netto 5-2, mantenendo così il secondo posto e riducendo a sei le lunghezze di distanza dalla vetta.

La Juventus, impegnata in trasferta contro la Fiorentina, ha conquistato tre punti preziosi grazie al successo per 2-1, consolidando il terzo posto e tenendo a distanza il Milan. Il Napoli Women, dal canto suo, ha superato il Genoa per 4-1, salendo al quarto posto e staccando la Fiorentina, oltre a scavalcare Milan e Lazio.

Risultati della 18ª giornata di Serie A Women

Venerdì 3 aprile

Sassuolo‑Milan 0‑3 (30’ e 61’ Stokic, 87’ Kyvag)

Roma‑Como Women 4‑3 (26’ e 28’ Haavi (R), 21’ Chidiac (C), 41’ Nischler (C), 45’ aut. Heatley (C ), 46’ Viens (R), 54’ Pilgrim (R))

Sabato 4 aprile

Napoli Women‑Genoa 4‑1 (5’ Kozak (N), 34’, 77’ e 83’ Floe (N), 90’+2’ Sondergaard (G))

Fiorentina‑Juventus 1‑2 (13’ Thomas (J), 39’ Ormasdottir (F), 58’ Salvai (J))

Inter‑Lazio 5‑2 (3’ rig.

Wullaert (I), 24’ Magull (I), 26’ Detruyer (I), 52’ Le Bihan (L), 57’ Oliviero (L), 80’ Tomaselli (I), 90’+1’ Glionna (I))

Parma‑Ternana Women 2‑0 (1’ Rabot, 76’ aut. Vigilucci)

Classifica aggiornata e pausa per la Nazionale

La classifica della Serie A Women vede la Roma al comando con 43 punti, seguita dall'Inter a 37, dalla Juventus a 32 e dal Napoli Women a 29. Seguono Milan (28), Lazio (27), Fiorentina (26), Como Women (25), Parma (15), Sassuolo (13), Ternana Women (13) e Genoa (9). Il campionato osserverà ora una pausa di alcune settimane per consentire alla Nazionale italiana di Andrea Soncin di affrontare le qualificazioni al Mondiale 2027, con le sfide esterne contro Danimarca e Serbia in programma.

La lotta per la salvezza e per le posizioni di vertice rimane dunque pienamente aperta. Il Parma, grazie a questa vittoria, si rilancia con forza nella corsa per la permanenza in Serie A, mentre le squadre di alta classifica continuano a contendersi i posti più prestigiosi.