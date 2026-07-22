Dopo aver conquistato per la seconda volta il prestigioso torneo di Wimbledon, affermandosi ancora una volta come il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner ha scelto la Sardegna per una meritata pausa di relax e tranquillità. La sua destinazione è Porto Rafael, dove il campione è giunto in compagnia della fidanzata, Laila Hasanovic, di una coppia di amici e del suo fedele cane, Snoopy. L'obiettivo è godere di giornate all'insegna del mare e del riposo, lontano dalle pressioni del circuito professionistico.

Le immagini esclusive, pubblicate dal settimanale "Chi", mostrano Sinner in momenti di autentica spensieratezza.

Le foto lo ritraggono mentre scherza e si diverte in piscina con la fidanzata Laila Hasanovic, nella privacy di una villa affacciata sul mare di Porto Rafael. Questi scatti offrono uno sguardo intimo sulla vacanza del tennista, rivelando un lato più rilassato e giocoso del campione, lontano dalle tensioni agonistiche.

Un riposo essenziale dopo il trionfo

Questa vacanza giunge in un momento cruciale per Jannik Sinner, subito dopo il suo straordinario successo a Wimbledon, considerato il culmine della stagione. La scelta della Sardegna evidenzia la sua necessità di staccare dalla routine agonistica, estremamente esigente, e di ritrovare serenità. L'ambiente riservato e rilassante di Porto Rafael offre il contesto ideale per ricaricare le energie fisiche e mentali, fondamentali per un atleta di vertice mondiale.

Momenti di intimità e condivisione

La presenza della fidanzata Laila Hasanovic, insieme agli amici e al cane Snoopy, sottolinea il carattere intimo e familiare di questa pausa. Le fotografie mostrano un Sinner sorridente e disteso, completamente lontano dalle tensioni che caratterizzano il circuito professionistico. Questi momenti di spensieratezza, condivisi con le persone a lui più vicine, sono un elemento chiave per il benessere del campione, permettendogli di equilibrare gli impegni sportivi con la vita privata e affettiva.