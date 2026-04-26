"Paragonare il nulla cosmico del caso Rocchi a Calciopoli è ridicolo e in tanto lo stanno facendo per creare contenuti, reel e trasmissioni. Non ho parole" questo è quanto asserito da Fabio Bergomi nel suo ultimo video pubblicato su Youtube. L'opinionista è sceso nel dettaglio della vicenda sottolineando: "Allora riassumendo punto per punto, dobbiamo parlare di Chiné, del procuratore, di Simonelli, è uscita anche la roba di Rocca che in realtà testimonia episodi che hanno favorito il Napoli. Insomma, voglio parlare di questa inchiesta ridicola, che nulla ha a che fare con Calciopoli che aveva 15 partite accertate truccate, aveva un'associazione a delinquere con SIM annesse e con una struttura che coinvolgeva altre squadre che poi sono state penalizzate.

Quindi il polverone che si è sollevato è solamente una voglia di vendetta con la bava alla bocca di chi invece ha commesso realmente illeciti che sono stati accertati".

Bergomi chiarisce: 'Chiné ha già analizzato gli episodi in discussione e li ha archiviati'

Bergomi ha proseguito: "Oggi si è già tutto sgonfiato e mi dispiace per quei palloni gonfiati che con la bava alla bocca accusavano di chissà che cosa. Perché? Perché è arrivata la contraerea di chi con un po' di senno dice quello che sta accadendo. Allora, chi ha parlato? Cominciamo da Chiné, il capo della giustizia sportiva. Quest'ultimo ha sottolineato di aver già esaminato tempo addietro le carte che sono state inviate recentemente da Rocca.

Chiné ha già analizzato gli episodi in discussione e archiviato tutto. Poi è anche vero che Chiné dice di non essere a conoscenza di alcuni capi d'accusa, come per esempio quello su Rocchi che si sarebbe messo d'accordo con non si sa chi dell'Inter per arbitri graditi o meno. Ma tutte le altre robe sono state già esaminate in lungo e in largo e archiviate".

Inter, Bergomi chiude ogni discorso: 'Anche Simonelli ha detto che non c'é niente da analizzare'

Bergomi ha poi concluso: "Simonelli, il capo della Serie A ha detto di questa vicenda "Non c'è niente di niente, zero. Non c'è nulla che possa far pensare a qualcosa che ha modificato il campionato o i campionati". Fine. Quindi non c'è spazio per interpretazioni. L'Inter in tutto questo è basita e scocciata".