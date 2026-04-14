Il giudice sportivo ha inflitto una squalifica di due giornate a Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, in seguito agli episodi verificatisi durante l'intervallo della partita tra Genoa e Sassuolo. Il provvedimento disciplinare include anche un'ammenda di diecimila euro. La sanzione è stata comminata perché Berardi, nel tunnel degli spogliatoi al termine del primo tempo, ha cercato un contatto fisico con un avversario, stringendolo al collo con le mani.

Nella stessa occasione, Mikael Egill Ellertsson del Genoa ha ricevuto una sanzione di una giornata di squalifica e una multa di cinquemila euro, per aver spinto con forza un avversario.

L'alterco tra i due giocatori ha richiesto l'intervento degli ufficiali di gara per essere risolto.

Oltre a Berardi ed Ellertsson, il giudice sportivo ha fermato per un turno altri cinque calciatori: Josh Thomas Doig (Sassuolo), Morten Wetche Frendrup (Genoa), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Ardian Ismajli (Torino) e Petar Sucic (Inter). Queste squalifiche sono state inflitte principalmente per somma di ammonizioni o per altri comportamenti non regolamentari in campo.

Le motivazioni delle sanzioni

La squalifica di Berardi è stata motivata dalla gravità del gesto compiuto. L'attaccante del Sassuolo, nel concitato contesto del rientro negli spogliatoi, ha intenzionalmente cercato un contatto fisico con un giocatore avversario, arrivando a stringergli il collo con le mani.

Tale condotta è stata ritenuta particolarmente grave, giustificando la sospensione per due turni e l'ammenda pecuniaria.

Per Ellertsson, la sanzione è dovuta all'aver spinto con forza un avversario durante la medesima altercazione. Le altre squalifiche, invece, derivano da infrazioni disciplinari standard, come l'accumulo di cartellini gialli o comportamenti scorretti registrati durante le partite dell'ultimo turno di campionato.

Impatto sulle prossime gare

L'assenza di Domenico Berardi avrà un impatto significativo sulle prossime partite del Sassuolo. Il calciatore salterà due incontri cruciali: la gara contro il Como e il successivo impegno in trasferta contro la Fiorentina, che si disputerà allo stadio Franchi.

Questa decisione giunge in un momento delicato per la squadra emiliana, attualmente impegnata nella lotta per la salvezza in Serie A.

Anche Ellertsson dovrà scontare la sua giornata di squalifica, mentre gli altri giocatori fermati per un turno saranno assenti nel prossimo impegno delle rispettive formazioni. Il calendario della massima serie prevede l'inizio del prossimo turno con la sfida tra Sassuolo e Como, per poi concludersi con l'incontro tra Lecce e Fiorentina. Le assenze forzate dovute alle squalifiche potrebbero influenzare le strategie degli allenatori e l'esito delle partite, specialmente per le squadre che si trovano in posizioni critiche di classifica.