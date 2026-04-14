Il giovane talento della Juventus, Kenan Yildiz, ha svolto una sessione di allenamento personalizzata presso la Continassa. Il calciatore turco, classe 2005, continua a essere afflitto da un persistente fastidio al ginocchio, una condizione che lo ha costretto a lavorare individualmente, separato dal resto della squadra. Lo staff medico bianconero ha stabilito un programma di monitoraggio quotidiano delle sue condizioni, con l'obiettivo primario di gestirlo al meglio in vista dell'imminente e cruciale gara casalinga contro il Bologna.

La situazione di Yildiz è oggetto di particolare attenzione all'interno del club, poiché la Juventus intende preservare il giocatore per le fasi decisive del finale di stagione.

Il tecnico Luciano Spalletti ha espresso chiaramente la volontà di non forzare i tempi di recupero del giovane attaccante, optando per una gestione mirata che possa prevenire il rischio di infortuni più gravi e compromettere il suo futuro contributo. L'intenzione della società è chiara: avere il giocatore a disposizione per il match, ma senza esporlo a rischi inutili, privilegiando la sua piena riabilitazione.

Il piano dello staff medico e le indicazioni di Spalletti

Il fastidio al ginocchio che tormenta Yildiz non è un problema recente. Già in occasione della sfida contro l'Atalanta, il giovane era sceso in campo da titolare nonostante alcune perplessità sulle sue condizioni fisiche, venendo poi sostituito all'inizio del secondo tempo.

Questa esperienza ha rafforzato la decisione di adottare un approccio estremamente prudente. Per la delicata partita contro il Bologna, la Juventus ha quindi predisposto sedute individuali e un monitoraggio costante da parte del proprio staff sanitario, assicurando che ogni passo del recupero sia attentamente supervisionato.

Nel frattempo, la squadra potrà contare sul ritorno di Weston McKennie, che ha terminato di scontare il turno di squalifica e sarà nuovamente a disposizione. La rosa bianconera deve però fare i conti con la situazione di Bremer e Kelly, entrambi diffidati. Un'eventuale ammonizione nella prossima gara li escluderebbe dalla successiva trasferta di San Siro, dove la Juventus affronterà il Milan, rendendo la gestione dei cartellini un ulteriore elemento di attenzione per il tecnico.

La tutela dei giovani talenti: una priorità

La gestione degli infortuni, specialmente quando si tratta di giovani talenti con un potenziale elevato, rappresenta una priorità assoluta per i club di alto livello. Nel caso specifico di Kenan Yildiz, la Juventus sta implementando tutte le precauzioni necessarie per evitare complicazioni che potrebbero avere ripercussioni a lungo termine. L'obiettivo primario è duplice: garantire la piena salute del giocatore e assicurare la sua presenza nelle fasi più importanti e decisive della stagione, dove il suo contributo può essere fondamentale.

La scelta di non accelerare il rientro di Yildiz sottolinea la ferma volontà della società e dello staff tecnico di adottare una gestione attenta e responsabile.

Questo approccio è in linea con le migliori pratiche internazionali, che pongono la tutela e lo sviluppo a lungo termine dei giovani calciatori al centro delle strategie di ogni club. Preservare l'integrità fisica di un atleta come Yildiz significa investire nel suo futuro e in quello della squadra, evitando rischi inutili che potrebbero compromettere la sua carriera e le ambizioni del club.