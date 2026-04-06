La Serie A riaccende i riflettori oggi, 6 aprile 2026, con il lunch match della trentunesima giornata che vedrà fronteggiarsi Udinese e Como. L'incontro, cruciale per le ambizioni di entrambe le formazioni, si disputerà alle ore 12:30 presso la BluEnergy Arena di Udine, segnando l'apertura di un'intensa giornata di campionato.

Questo appuntamento mattutino dà il via a un programma domenicale ricco di sfide. Nel pomeriggio, alle ore 15:00, è in calendario Lecce-Atalanta. La serata proseguirà con due incontri di cartello: alle ore 18:00 si affronteranno Juventus e Genoa, mentre il gran finale, con calcio d'inizio alle ore 20:45, sarà affidato al big match tra Napoli e Milan, promettendo spettacolo fino all'ultimo minuto.

Obiettivi e stato di forma

Il Como, guidato da Cesc Fàbregas, scende in campo con l'obiettivo di consolidare la sua eccellente posizione in classifica. Attualmente al quarto posto, una vittoria in questo match sarebbe fondamentale per rafforzare la sua corsa verso la zona Champions League, un traguardo di grande prestigio che la squadra lariana intende perseguire con determinazione.

L'Udinese, dal canto suo, cerca continuità dopo il convincente successo per 2-0 ottenuto contro il Genoa. La formazione friulana, che occupa l'undicesimo posto con 39 punti, frutto di undici vittorie, sei pareggi e tredici sconfitte, con 35 gol fatti e 42 subiti, punta a migliorare ulteriormente la propria posizione in graduatoria.

Questo incontro rappresenta un'opportunità per i bianconeri di allontanarsi definitivamente dalle zone più basse e di concludere la stagione in crescendo.

La diretta televisiva del match

Per tutti gli appassionati, la diretta televisiva del lunch match tra Udinese e Como sarà disponibile su DAZN. La piattaforma detiene i diritti esclusivi per la trasmissione delle partite di Serie A programmate nella fascia oraria del mezzogiorno, garantendo una copertura completa dell'evento per non perdere le emozioni della sfida.