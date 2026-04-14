Dino Tommasi, ex arbitro di Serie A e attuale membro della Commissione Arbitri Nazionale (CAN), ha offerto la sua analisi sugli episodi più controversi dell'ultima giornata di campionato. Nel corso del programma Open Var, Tommasi ha affrontato in particolare la decisione di concedere un calcio di rigore al Como nella sfida contro l'Inter, definendola un "chiaro ed evidente errore di campo". Ha spiegato che "non c'è il fallo, c'è un'opposizione a un tiro semplicissimo ed è Nico Paz che calcia Bonny", sottolineando l'assenza di imprudenza. L'errore dell'arbitro Massa, secondo Tommasi, sarebbe stato quello di "ricostruire un’immagine anziché seguire il proprio istinto iniziale".

L'analisi di Tommasi si è estesa anche al ruolo della sala VAR, la quale, a suo giudizio, ha commesso un errore significativo. La critica si concentra sul fatto che la VAR si sia "soffermata solo sul punto di contatto senza analizzare la dinamica completa e senza chiamare un ON-FIELD REVIEW (OFR) per correggere il fischio e la decisione sull’ammonizione". Questo, ha evidenziato Tommasi, ha impedito una revisione più approfondita e una potenziale correzione della decisione iniziale.

Analisi degli episodi controversi: Parma-Napoli e Atalanta-Juventus

Proseguendo nell'esame degli episodi salienti, Tommasi ha valutato come corretta la decisione nel match Parma-Napoli riguardo al tocco di mano di Buongiorno.

Similmente, per la partita Atalanta-Juventus, ha confermato la giustezza della scelta dell’arbitro Maresca di non concedere il rigore, specificando che "il braccio non va verso il pallone", elemento cruciale per la valutazione.

Un'ulteriore situazione analizzata ha riguardato la gara Fiorentina-Lazio, dove l’arbitro Fabbri ha ammonito Noslin per simulazione. Tommasi ha pienamente difeso questa scelta, affermando che "c'è una chiara accentuazione di un contatto minimo, la reazione è eccessiva rispetto al contatto". Ha inoltre elogiato l'operato di Fabbri, definendolo "bravo" nel confermare la decisione anche dopo la chiamata all’on-field review.

L'importanza della VAR e la gestione delle decisioni arbitrali

La discussione sulle decisioni arbitrali e sull'impiego della tecnologia VAR continua a essere un tema centrale nel dibattito calcistico. La corretta applicazione dell'on-field review e una valutazione completa delle dinamiche di gioco sono considerate elementi cruciali per assicurare trasparenza e correttezza nelle decisioni finali. Il confronto tra le diverse interpretazioni degli episodi, come emerso per il rigore del Como e l'ammonizione di Noslin, evidenzia la complessità del lavoro arbitrale e l'importanza di un supporto tecnologico efficace per minimizzare gli errori e garantire l'equità sportiva.