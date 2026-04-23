Una proposta inattesa scuote il panorama calcistico internazionale: Paolo Zampolli, inviato speciale dell'ex presidente statunitense Donald Trump, ha formalmente avanzato alla FIFA l'idea di sostituire la nazionale dell'Iran con quella dell'Italia ai prossimi Mondiali del 2026. Questa iniziativa, secondo quanto riportato dal Financial Times, mirerebbe a rafforzare i legami diplomatici tra l'ex presidente degli Stati Uniti e la premier italiana Giorgia Meloni, oltre a rispondere a motivazioni di carattere sportivo.

La proposta di sostituzione per i Mondiali 2026

L'inviato speciale ha confermato personalmente la sua azione. “Confermo di aver suggerito sia al presidente Trump che al presidente della FIFA, Gianni Infantino, di valutare la sostituzione dell’Iran con l’Italia per i prossimi Mondiali”, ha dichiarato Zampolli al Financial Times. Ha poi aggiunto con entusiasmo: “Sarebbe un vero e proprio sogno, un'aspirazione profonda, poter ammirare gli Azzurri competere sul palcoscenico dei Mondiali che si terranno negli Stati Uniti. Con una storia gloriosa e un palmarès che vanta ben quattro titoli mondiali, la nazionale italiana possiede indubbiamente il pedigree e la statura necessaria per giustificare pienamente la sua inclusione nel prestigioso torneo internazionale.” La proposta sottolinea quindi non solo un desiderio sportivo, ma anche la convinzione che l'Italia, con la sua tradizione calcistica, meriti un posto nella competizione.

Contesto diplomatico e motivazioni strategiche

Le ragioni dietro questa sorprendente iniziativa sembrano essere molteplici e stratificate. La proposta non sarebbe dettata esclusivamente da considerazioni di natura sportiva. Essa rappresenterebbe, infatti, un tentativo significativo di ricucire i rapporti tra Washington e Roma. Questi legami, in passato, sarebbero stati messi a dura prova da alcune dichiarazioni dell'ex presidente Trump, in particolare in relazione ai suoi attacchi al Papa, che avevano generato tensioni nel contesto della guerra in Iran. L'inserimento dell'Italia nel torneo mondiale, quindi, potrebbe essere visto come un gesto diplomatico volto a sanare eventuali frizioni e a rafforzare l'alleanza tra i due paesi, offrendo un'opportunità di riavvicinamento attraverso il veicolo universale dello sport.

Sviluppi e la posizione ufficiale della FIFA

La notizia della proposta ha trovato ulteriore conferma. Il Guardian ha infatti ribadito che Zampolli ha presentato formalmente la sua idea sia all'ex presidente Trump sia al massimo dirigente della FIFA, Gianni Infantino. L'obiettivo dichiarato di tale mossa è chiaramente quello di reintegrare la nazionale italiana nel torneo mondiale, a seguito della sua dolorosa mancata qualificazione. Tuttavia, la situazione attuale vede l'Iran mantenere ferma la propria intenzione di partecipare regolarmente alla competizione. Parallelamente, la FIFA ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, chiarendo che al momento non è previsto alcun piano di sostituzione di squadre e che tutte le partite si svolgeranno secondo il calendario precedentemente stabilito.

Questo indica una posizione ferma da parte dell'organo di governo del calcio mondiale, che intende procedere con l'organizzazione del torneo come originariamente pianificato, nonostante le proposte avanzate.