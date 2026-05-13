Il commissario tecnico della nazionale brasiliana, Carlo Ancelotti, ha espresso grande fiducia nelle potenzialità della sua squadra in vista della Coppa del Mondo 2026. A pochi giorni dalla pubblicazione della pre-lista dei convocati della Seleção, il tecnico italiano ha condiviso le sue sensazioni e le aspettative per il prestigioso torneo, sottolineando il talento intrinseco e la profonda determinazione del gruppo verdeoro.

"Il Brasile ha il talento, e un popolo che ama la maglia della nazionale e ha tanta voglia di tornare a vincere dopo 24 anni: faremo un grande Mondiale", ha dichiarato Ancelotti, evidenziando la forte motivazione che anima sia la squadra che i suoi appassionati tifosi.

Il CT ha poi affrontato un tema cruciale, quello delle convocazioni, con particolare riferimento a Neymar: "La convocazione di Neymar? Dipende da lui, non da me. Come per tutti i giocatori, sarà fondamentale la forma fisica. Il talento è indiscusso, dobbiamo valutare solo la condizione fisica".

La filosofia di Ancelotti: squadra e leader

Un altro pilastro della visione di Ancelotti riguarda Vinícius Júnior, considerato un elemento chiave per il Brasile. "La responsabilità che si porta sulle spalle per il Brasile è enorme, soprattutto ultimamente. Questa responsabilità può essere un peso per lui. Il nostro compito in nazionale è quello di alleggerirlo, in modo che possa giocare con gioia, energia e tutte le sue qualità.

Vedo Vinícius come lo vedevo al Real Madrid: un giocatore spettacolare e una persona spettacolare, capace di vincere una partita da solo. Sarà molto importante per il Brasile ai Mondiali".

Tuttavia, Ancelotti ha voluto chiarire la sua filosofia di gioco, che privilegia il collettivo rispetto al singolo: "Ma deve essere il numero 1, la stella? Non abbiamo bisogno di un numero 1. Non possiamo concentrare tutto su un solo giocatore. Dobbiamo pensare come una squadra. Questo è l’unico modo per vincere la Coppa del Mondo". Il tecnico ha ribadito che la forza del gruppo sarà l'elemento determinante per il successo, sottolineando come il calcio moderno richieda un approccio unitario e la capacità di adattarsi a nuove sfide tattiche e fisiche.

Percorso e obiettivi della Seleção

Nel corso della sua esperienza alla guida della nazionale brasiliana, Ancelotti ha condotto la squadra in dieci partite, registrando un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Il tecnico ha enfatizzato l'importanza della leadership all'interno dello spogliatoio, menzionando figure come Alisson, Casemiro, Marquinhos e Raphinha quali elementi fondamentali per l'equilibrio e la coesione del gruppo. Riguardo alla selezione dei giocatori, e in particolare a Neymar, Ancelotti ha nuovamente specificato che "la chiamata dipende solo da lui e da ciò che mostra in campo", ribadendo che, sebbene il talento sia fuori discussione, sarà la condizione fisica a fare la differenza decisiva.

Guardando al futuro, Ancelotti si prepara a vivere il Mondiale con un mix di ottimismo e grande passione, pienamente consapevole delle sfide ma anche delle immense opportunità che attendono il Brasile. La squadra affronterà Marocco, Haiti e Scozia nella fase a gironi, con l'obiettivo primario di riportare la Coppa del Mondo a casa dopo ventiquattro anni di attesa, puntando su talento e motivazione per un torneo memorabile.