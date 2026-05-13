Il centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini, è tornato ad allenarsi in gruppo con il resto della squadra. Questa notizia riaccende le speranze per una sua possibile convocazione in vista dell'attesissimo derby capitolino contro la Lazio. Pellegrini, fermo da circa un mese per problemi muscolari, ha partecipato alla seduta con i compagni, mostrando progressi significativi nel suo recupero. Il suo obiettivo è rientrare tra i convocati per la cruciale stracittadina.

Il rientro in campo del capitano

Il numero sette giallorosso e capitano ha finalmente superato i problemi fisici che lo avevano tenuto lontano dal campo per un periodo prolungato.

Si è aggregato pienamente al resto della squadra durante l'allenamento odierno. Il suo completo recupero rappresenta una notizia di fondamentale importanza per la Roma, che potrà contare nuovamente su un elemento di spicco e di grande leadership, specialmente in vista della delicata sfida contro la Lazio.

Le prospettive per la stracittadina

La piena integrazione di Pellegrini negli allenamenti di squadra apre concretamente la strada a una sua possibile convocazione per il tanto atteso match contro la Lazio. Il centrocampista ha ricevuto il via libera dallo staff medico per riprendere il lavoro con il gruppo, rendendolo di fatto disponibile per essere inserito nella lista dei convocati, quantomeno per un posto in panchina o per uno spezzone di gara nel derby capitolino.

Dettagli sull'infortunio e il percorso di recupero

Nelle scorse settimane, Pellegrini aveva seguito un programma di lavoro personalizzato a causa di una lesione al flessore della coscia destra. L'infortunio lo aveva tenuto ai margini per un periodo significativo. Tuttavia, il giocatore sembra aver ormai superato la fase più critica dell'infortunio. Il suo rientro a pieno regime con il gruppo è un segnale estremamente positivo per la Roma, che potrà così contare nuovamente su un elemento chiave e di qualità in vista della decisiva stracittadina.