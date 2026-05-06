Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata di Serie A, un turno che si preannuncia cruciale per le sorti di molte squadre, sia nella lotta per la salvezza che nella serrata corsa alle posizioni europee. Le scelte dei direttori di gara riflettono l'importanza e la delicatezza degli incontri in programma, con arbitri di comprovata esperienza chiamati a gestire sfide ad alta tensione.

Tra i match di maggior rilievo, spicca l'incontro di sabato sera tra Lecce e Juventus. Una partita di fondamentale importanza per i pugliesi, impegnati nella strenua lotta per la permanenza nella massima serie, e altrettanto cruciale per i bianconeri, che puntano a consolidare la propria posizione in zona Champions League.

A dirigere questa delicata sfida sarà Andrea Colombo, un fischietto con un bagaglio significativo di esperienze nel campionato.

Un altro appuntamento di cartello è quello di domenica sera a San Siro, dove si affronteranno Milan e Atalanta. Questa gara, anch'essa decisiva per le ambizioni europee di entrambe le formazioni, è stata affidata a Luca Zufferli. La sua designazione sottolinea la complessità e l'alto livello tecnico atteso da questo scontro diretto al vertice.

Per quanto concerne le sfide che interessano la parte bassa della classifica, Giovanni Ayroldi è stato designato per arbitrare Cremonese-Pisa. L'incontro, in programma domenica pomeriggio, vede il Pisa già matematicamente retrocesso in Serie B, ma resta comunque un test importante per la Cremonese e per l'integrità del campionato, con la necessità di una direzione imparziale e attenta.

Le designazioni complete della 36ª giornata

Oltre agli incontri citati, la 36ª giornata di Serie A vedrà impegnati i seguenti arbitri per le altre sfide in calendario: Galipò per Torino-Sassuolo, Dionisi per Cagliari-Udinese, Abisso per Lazio-Inter, Massimi per Fiorentina-Genoa, Chiffi per Parma-Roma, Di Bello per Verona-Como e Piccinini per Napoli-Bologna. Queste designazioni completano il quadro arbitrale di un turno che si preannuncia ricco di emozioni e di verdetti importanti per la classifica finale.

Profili e statistiche degli arbitri chiave

Analizziamo più nel dettaglio l'esperienza dei direttori di gara chiamati a gestire i match più delicati di questa giornata. Andrea Colombo, che arbitrerà Lecce-Juventus, vanta 61 presenze in Serie A, accumulate in cinque stagioni.

Le sue statistiche mostrano un equilibrio nei risultati: quattro vittorie per le squadre di casa, cinque pareggi e cinque successi per le formazioni ospiti. Un profilo che suggerisce una gestione equilibrata delle partite.

Luca Zufferli, al fischietto per Milan-Atalanta, ha diretto 39 incontri nella massima serie in quattro stagioni. Anche per lui, i numeri evidenziano una certa parità nei risultati: cinque vittorie per le squadre di casa, cinque pareggi e cinque vittorie per le squadre ospiti. La sua esperienza, sebbene meno estesa di altri colleghi, è considerata adeguata per un incontro di tale portata.

Infine, Giovanni Ayroldi, designato per Cremonese-Pisa, porta con sé un'esperienza consolidata di 60 presenze in sette stagioni di Serie A.

La sua lunga militanza nel massimo campionato lo rende un arbitro affidabile per gestire una gara che, pur con un verdetto già scritto per una delle due squadre, richiede comunque attenzione e professionalità.

La scelta di questi direttori di gara esperti è un segnale della volontà di garantire la massima regolarità e imparzialità in un momento così cruciale della stagione. Gli occhi di tifosi e addetti ai lavori saranno puntati non solo sulle prestazioni delle squadre, ma anche sulla gestione arbitrale, che potrà influenzare l'esito di incontri potenzialmente decisivi.