L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, ha espresso piena fiducia nel recupero di Lamine Yamal, il giovane e promettente talento della nazionale spagnola, attualmente fermo a causa di un infortunio muscolare. Flick ha rassicurato che Yamal sarà pienamente in forma e pronto per i prossimi Mondiali, che si terranno negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Il tecnico tedesco ha dichiarato con ottimismo: «Sta facendo buoni progressi. Penso che lo vedremo ai Mondiali».

L'attaccante diciottenne del Barcellona, Lamine Yamal, ha riportato un infortunio alla coscia sinistra lo scorso 22 aprile, durante un incontro di campionato contro il Celta Vigo.

Il giorno seguente, il club catalano ha confermato che il giocatore avrebbe concluso anticipatamente la stagione, ma ha anche specificato che sarebbe stato disponibile per la sua prima partecipazione ai Mondiali. Yamal, che in questa stagione ha collezionato 25 presenze e segnato 24 gol in tutte le competizioni, è considerato un elemento chiave sia per il club che per la nazionale spagnola.

La gestione dell'infortunio e le parole di Flick

Durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia della sfida di Liga contro l’Osasuna, Hansi Flick ha sottolineato l'importanza di una gestione attenta del recupero di Yamal, considerando che si tratta del suo primo infortunio muscolare. «Non è facile, né per lui né per noi.

Ora dobbiamo gestirlo. Imparerà dal suo primo infortunio muscolare e tornerà più forte. Sono convinto che sarà pronto per i Mondiali e glielo auguro», ha spiegato il tecnico, evidenziando la maturità e l'intelligenza del giovane attaccante nonostante la sua età.

Flick ha inoltre commentato la notevole pressione che grava su Lamine Yamal, rimarcando come il ragazzo stia affrontando la situazione con grande professionalità e determinazione. «La pressione su di lui è enorme, ma sta facendo molto bene. Ora deve solo recuperare al meglio per tornare protagonista in campo».

Situazione della squadra e obiettivi stagionali del Barcellona

Oltre all'aggiornamento sulle condizioni di Yamal, Flick si è mostrato fiducioso anche riguardo al rientro di Raphinha, un altro giocatore fondamentale per la rosa, che si sta riprendendo da un infortunio muscolare subito a marzo con la nazionale brasiliana.

«Raphinha è un giocatore che dà sempre il 100%, sia in campo che in allenamento. Per noi è importante riaverlo a disposizione. Viaggerà anche con noi e vedremo cosa succederà domani a Pamplona», ha affermato l'allenatore.

Il Barcellona si trova in una fase cruciale della stagione e ha l'opportunità di conquistare il titolo della Liga spagnola già in questo fine settimana. Questo scenario si concretizzerebbe se la squadra riuscisse a battere l’Osasuna e, contemporaneamente, il Real Madrid non dovesse sconfiggere l’Espanyol. Flick ha ribadito l'importanza di mantenere la squadra unita e concentrata sugli obiettivi finali: «Mancano sei partite e vogliamo vincerle tutte. Siamo una squadra, se manca un giocatore dobbiamo dare ancora di più per raggiungere i nostri traguardi».