Prosegue a porte chiuse, al centro sportivo di Peschiera del Garda, la preparazione dell’Hellas Verona in vista della sfida casalinga contro il Como, in programma domenica allo stadio Bentegodi nell’orario del pranzo.

La squadra continua il lavoro settimanale mentre restano diverse situazioni da monitorare sul fronte infermeria. Per la partita contro i lombardi tornerà a disposizione il difensore Valentini, rientrato dopo aver scontato il turno di squalifica.

Restano invece ancora indisponibili Bella-Kotchap, Mosquera e Serdar, oltre a Orban, che continua a non essere aggregato al gruppo per motivi disciplinari.

Da verificare anche le condizioni di Oyegoke e Niasse, ancora in dubbio per la gara. Sul fronte tifoseria, intanto, il gruppo Hellas Army ha diffuso un comunicato dai toni molto critici nei confronti della proprietà Presidio, contestandone la gestione del club. Nel messaggio viene inoltre annunciata un’iniziativa prevista per domenica in occasione di Verona-Como, descritta come un momento per “festeggiare” la retrocessione.

Analisi delle difficoltà stagionali e assenze pesanti

Un'analisi recente evidenzia le profonde difficoltà incontrate dal Verona nel corso di questa stagione calcistica. I dati statistici parlano chiaro: la squadra ha ottenuto solamente tre vittorie nelle 35 partite disputate in campionato, un bilancio che sottolinea le problematiche affrontate.

Anche sotto il profilo degli expected goals (xG), un indicatore della qualità delle occasioni create, il Verona si posiziona tra le formazioni con le peggiori statistiche del torneo, riflettendo una stagione complessivamente al di sotto delle aspettative. Per la cruciale sfida contro il Como, l'elenco delle assenze è significativo: oltre ai già citati Oyegoke e Niasse (quest'ultimo in forte dubbio fino all'ultimo), non saranno disponibili anche Bella-Kotchap, Mosquera e Serdar, aggravando ulteriormente l'emergenza in termini di organico. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN 1 e in streaming su Zona DAZN, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l'incontro e le sue dinamiche.