Non poteva essere più netto Giuseppe Marotta nel parlare della situazione di Alessandro Bastoni in ottica calciomercato. Più dibattiti mediatici hanno toccato il nome del difensore azzurro - tra nazionale e Inter - e sembrava che le vicende sia calcistiche che non potessero portarlo lontano dai colori nerazzurri dopo 7 stagioni. A rendere ancor più verosimile la possibile cessione sono poi giunte anche le voci di un presunto forcing del Barcellona, disposto ad un ingente esborso economico pur di assicurarsi le prestazioni del centrale. Ora, con le parole rilasciate dal presidente dell’Inter ai microfoni di DAZN, sembra calare una pesante pietra tombale sui rumor di addio da parte di Alessandro Bastoni.

Giuseppe Marotta rassicura i tifosi sul futuro di Alessandro Bastoni: ‘Contento all’Inter’

“Se i tifosi possono stare tranquilli sul futuro di Bastoni? Penso di sì”, sembra quasi lasciare ancora aperto uno spiraglio Giuseppe Marotta nel rispondere alla prima parte di domanda sulla possibile cessione di Alessandro Bastoni. Nel prosieguo della chiacchierata ai microfoni di DAZN ha però meglio chiarito il suo ragionamento e lasciato intendere la piena volontà da entrambe le parti di voler proseguire insieme. Il difensore, chiacchierato nel merito di un presunto interesse del Barcellona, secondo il presidente nerazzurro non avrebbe chiesto in alcun modo la cessione; ne consegue l’assenza di una concreta preoccupazione in relazione al tema cessione da parte dell’Inter o addio imminente.

“Noi come principio non siamo dei venditori”, ha aggiunto Marotta parlando di Bastoni e avvalorando la tesi di non avere, come società Inter, la necessità di intavolare trattative per la cessione in assenza di un’espressa volontà da parte del calciatore. “E’ contento di stare con noi, non ha espresso la volontà di andare via”.

Adios Barcellona, Alessandro Bastoni sarà nerazzurro anche il prossimo anno

Mancano dunque i presupposti per portare avanti ancora a lungo la telenovela che vedrebbe Alessandro Bastoni lontano dall’Inter e vicino al Barcellona. Le parole di Marotta a DAZN chiariscono due punti cruciali: il difensore non intende lasciare i colori nerazzurri e la società non ha alcuna intenzione di valutare la cessione.

Con buone probabilità, dovranno dunque farsene una ragione in Spagna; non a caso, la dirigenza blaugrana - proprio negli ultimi giorni - è sembrata dirottare il proprio interesse verso altri profili nel medesimo ruolo di Bastoni, come a certificare una chiusura della trattativa che, di fatto, non è mai davvero decollata.