Il futuro di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma sembra ormai definito. Dopo un vertice positivo tenutosi a Collecchio tra la dirigenza del club e il tecnico spagnolo, è emersa una chiara indicazione: Cuesta dovrebbe guidare la squadra anche nella prossima stagione 2026/27, proseguendo il percorso intrapreso con il club emiliano.

All'incontro hanno partecipato l'amministratore delegato Cherubini, il direttore sportivo Pettinà, l'agente di Cuesta e lo stesso allenatore. Il confronto è stato cruciale per fare il punto sugli obiettivi e sulle strategie future.

Al termine del campionato, infatti, entrambe le parti avevano evidenziato la necessità di valutare attentamente il cammino svolto e i traguardi da raggiungere. Cuesta, legato al Parma da un contratto in scadenza a giugno 2027 con opzione per il 2028, ha ribadito la sua volontà di proseguire il lavoro, ricevendo la piena fiducia della dirigenza nel progetto tecnico.

Accordo imminente, attesa per l'ufficialità

Dal vertice è scaturita una volontà comune di continuare insieme, delineando già alcune priorità fondamentali a livello sportivo e organizzativo per affrontare al meglio la nuova annata. L'ultima parola spetta ora alla proprietà, nella persona del presidente Krause, che dovrà ratificare l'accordo.

L'ufficialità della permanenza di Cuesta è attesa entro la metà della prossima settimana, un passaggio che segnerà l'inizio concreto della programmazione per la nuova stagione del Parma.

Dopo aver conquistato una salvezza con quattro giornate d'anticipo, il club gialloblu si prepara ora a pianificare il mercato estivo. L'obiettivo sarà rafforzare la rosa seguendo le precise indicazioni del tecnico spagnolo. La conferma di Cuesta rappresenta un segnale di continuità e stabilità per la squadra, che mira a migliorare ulteriormente i risultati ottenuti nell'ultimo campionato e a consolidare la propria posizione in Serie A.

Il progetto tecnico e le ambizioni future

La decisione di proseguire con Cuesta si inserisce in un contesto in cui diverse squadre di Serie A stanno valutando cambiamenti in panchina.

La dirigenza del Parma, archiviata anche la stagione della Primavera, ha scelto di accelerare i tempi per garantire chiarezza e stabilità al proprio progetto tecnico. Il tecnico maiorchino, forte di un anno di esperienza in Emilia, ha ora le idee più chiare su come modellare la rosa per la prossima stagione, puntando su un gioco più efficace e su una squadra disegnata sui suoi principi. Anche la tifoseria parmigiana si è espressa a favore della conferma di Cuesta, riconoscendogli il merito di aver condotto la squadra a una salvezza tranquilla e di averle conferito un'identità ben definita.

Con la conferma ormai prossima, il Parma potrà concentrarsi pienamente sulle strategie di mercato e sulla definizione degli obiettivi per la stagione 2026/27. L'ambizione è quella di consolidare la propria presenza in Serie A e di proseguire il percorso di crescita avviato sotto la guida di Cuesta, guardando con fiducia al futuro.