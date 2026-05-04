Francesco Totti, icona indiscussa e storico capitano della Roma, è il volto scelto per la nuova e significativa campagna dedicata alla sicurezza sul lavoro. Promossa da un'importante azienda di abbigliamento tecnico, l'iniziativa vede l'ex calciatore farsi portavoce di un messaggio cruciale: "La sicurezza è un valore fondamentale, dentro e fuori dal campo". Questa affermazione, centrale nella comunicazione, sottolinea l'importanza imprescindibile della tutela dei lavoratori in ogni contesto professionale e di vita.

Lo spot televisivo, della durata di venti secondi, è stato sapientemente ideato, diretto e prodotto da Kassiopea BC, e vanta la partecipazione dell’attore Leonardo Bocci.

Lanciata ufficialmente a partire dal 3 maggio, la campagna si sviluppa attorno a un claim destinato a rimanere impresso nella memoria del pubblico: "La Dieci è mia… come le Cofra". Questa frase crea un parallelo diretto e potente tra il leggendario numero di maglia che ha contraddistinto l'intera carriera di Totti e l'affidabilità riconosciuta dei prodotti dell'azienda Cofra.

Lo stesso Totti ha espresso il suo entusiasmo per questa collaborazione, dichiarando: "Sono davvero felice di entrare a far parte di questa famiglia. Parliamo di un'azienda che da oltre ottant’anni protegge milioni di lavoratori con competenza e serietà". Il coinvolgimento di una figura carismatica come l'ex capitano giallorosso mira a sensibilizzare un vasto pubblico sull’importanza della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, valori che Totti stesso riconosce come irrinunciabili sia nell'ambito sportivo che nella quotidianità.

Un messaggio di sicurezza che valica i confini nazionali

Il messaggio veicolato da Francesco Totti, attraverso questa campagna, non si limita al solo pubblico italiano, ma assume un respiro autenticamente internazionale. Lo spot televisivo, infatti, è stato tradotto e adattato in ben cinque lingue diverse, garantendo una diffusione capillare e mirata. La sua pianificazione strategica prevede la messa in onda nei momenti di massima audience su TV, radio e canali social, con una presenza significativa durante i principali eventi sportivi europei.

Tra gli appuntamenti di rilievo scelti per la diffusione figurano le prestigiose finali di Champions League, Europa League, Conference League e Coppa Italia, oltre alle fasi decisive del campionato di Serie A.

Questa strategia di diffusione capillare è stata pensata per rafforzare il posizionamento dell’azienda Cofra come punto di riferimento indiscusso nel settore della sicurezza sul lavoro, rivolgendosi efficacemente non solo al mercato contemporaneo ma anche alle nuove generazioni di professionisti, con un linguaggio diretto, positivo e immediatamente riconoscibile.

Innovazione tecnologica al servizio della protezione

Al centro di questa innovativa campagna vi sono le nuove calzature Nitrogenium, un prodotto all'avanguardia che incarna l'impegno dell'azienda nell'offrire soluzioni di protezione sempre più performanti. Queste calzature sono dotate di una suola rivoluzionaria in supercritical foam, espansa con azoto allo stato supercritico.

Si tratta di una tecnologia avanzata progettata per garantire un comfort superiore, una leggerezza sorprendente e, soprattutto, le massime performance in termini di sicurezza per chi le indossa.

La scelta di Francesco Totti come testimonial non è casuale: la sua immagine è stata selezionata per trasmettere un profondo senso di appartenenza, fiducia e continuità, valori che trovano riscontro sia nel mondo dello sport che in quello del lavoro. L’intera iniziativa vuole ribadire con forza che la sicurezza non conosce barriere linguistiche, ma rappresenta un valore universale e inalienabile. Il successo virale dello spot in tutta Europa è una chiara testimonianza di come questo messaggio sia stato accolto e compreso a livello globale, consolidando la reputazione del brand nel settore.