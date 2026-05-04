L'UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per l'attesissima partita di ritorno della semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Sarà il fischietto portoghese Joao Pinheiro a dirigere l'incontro, in programma mercoledì sera alle ore 21. Questa scelta sottolinea l'importanza della posta in gioco e la fiducia riposta nell'esperienza del direttore di gara. Pinheiro sarà coadiuvato da una squadra arbitrale internazionale di alto livello: gli assistenti di linea saranno i connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato al norvegese Espen Eskas.

La cabina di regia del VAR vedrà la presenza dell'italiano Marco Di Bello, affiancato dall'assistente VAR Tiago Martins.

La sfida si preannuncia particolarmente avvincente e ricca di emozioni, soprattutto in virtù del risultato maturato nella gara d'andata. Il PSG, infatti, è riuscito a imporsi con un pirotecnico 5-4 sui campioni di Germania, lasciando aperta ogni possibilità per il passaggio del turno. La nomina di Pinheiro, un arbitro con un curriculum internazionale consolidato, riflette la precisa volontà dell'UEFA di affidare incontri di tale calibro a professionisti di comprovata affidabilità. In questa stagione, il fischietto lusitano ha già diretto ben sei incontri di Champions League, dimostrando costantemente la sua competenza e la sua capacità di gestire la pressione sui più prestigiosi palcoscenici calcistici europei.

La sua esperienza sarà cruciale per garantire la regolarità e la correttezza di una partita che deciderà l'accesso alla finale.

L'ampia esperienza europea di Joao Pinheiro

Il trentottenne Joao Pinheiro, di nazionalità portoghese, si trova nuovamente ad arbitrare una gara che vede protagonista il Paris Saint-Germain. Questo non è il primo incrocio con il club della capitale francese; in passato, infatti, Pinheiro ha avuto l'onore di dirigere la finale di Supercoppa Europea, un match che vide il PSG trionfare sul Tottenham dopo una serie di calci di rigore, a seguito di un pareggio nei tempi regolamentari e supplementari. La sua carriera europea è costellata anche di precedenti positivi con il Bayern Monaco.

Il fischietto portoghese ha già arbitrato due vittorie dei bavaresi nella massima competizione continentale: una contro lo Slovan Bratislava, nella scorsa stagione, e un'altra contro il PSV Eindhoven, disputatasi nel mese di gennaio. La sua versatilità e la sua profonda conoscenza del calcio europeo sono ulteriormente testimoniate dalla sua attività in altre competizioni UEFA. In questa stessa stagione, Pinheiro ha diretto incontri che hanno coinvolto altre formazioni francesi: ha arbitrato il Strasburgo nei quarti di finale di Conference League e il Marsiglia durante la fase a gironi della Champions League. Questi precedenti confermano la sua familiarità con le squadre e le dinamiche del calcio d'élite.

Le designazioni per l'altra semifinale di Champions League

Parallelamente alla sfida tra Bayern Monaco e PSG, l'UEFA ha provveduto anche alla designazione arbitrale per l'altra semifinale di Champions League, che vedrà contrapporsi Arsenal e Atletico Madrid. Per questo importante incontro, la direzione di gara è stata affidata al tedesco Daniel Siebert. Le scelte operate dalla massima organizzazione calcistica europea per queste cruciali sfide della stagione non fanno che ribadire l'impegno costante nel garantire i più elevati standard di qualità e la massima imparzialità. L'obiettivo è assicurare che ogni match decisivo si svolga nel rispetto delle regole e con la supervisione di arbitri di riconosciuta competenza, contribuendo così alla credibilità e all'integrità delle competizioni continentali.