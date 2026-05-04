L'Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto, un traguardo storico celebrato con una vittoria per due a zero contro il Parma. La serata di trionfo, andata in scena a San Siro, ha visto la formazione nerazzurra, sotto la guida di Cristian Chivu, imporsi grazie alle reti di Thuram, siglata nel recupero del primo tempo, e di Mkhitaryan, che ha raddoppiato all'ottantesimo minuto. Con questo successo decisivo, l'Inter ha raggiunto la quota di ottantadue punti in classifica, rendendosi matematicamente irraggiungibile dal Napoli, fermo a settanta punti, con ben tre giornate di anticipo sulla conclusione del campionato.

La sfida si è disputata in un'atmosfera di palpabile attesa e tensione, con il pubblico di San Siro che fremava per l'esplosione di gioia. Nonostante un avvio determinato del Parma, l'Inter ha dimostrato la propria maturità, gestendo la pressione e colpendo con efficacia nei momenti cruciali dell'incontro. La prima marcatura è giunta proprio allo scadere della prima frazione di gioco, con Thuram che ha sbloccato il risultato. Nella ripresa, i nerazzurri hanno mantenuto il controllo del match e, a circa dieci minuti dal fischio finale, Mkhitaryan ha messo a segno il raddoppio, un gol che ha definitivamente dato il via ai festeggiamenti incontenibili sia sugli spalti che sul terreno di gioco.

L'esplosione di gioia a San Siro

Al fischio finale dell'arbitro, la gioia incontenibile dei tifosi e dei giocatori è esplosa in una celebrazione memorabile che ha avvolto l'intero stadio. Il successo contro il Parma non ha solo sancito matematicamente la conquista del titolo per l'Inter, ma ha anche rappresentato il culmine di una stagione vissuta da assoluta protagonista. La squadra di Chivu, alla sua prima esperienza come tecnico in Serie A, ha saputo imporre un ritmo costante e una solidità invidiabile, caratteristiche che le hanno permesso di tagliare il traguardo con notevole anticipo sulle dirette inseguitrici.

Il trionfo di Cristian Chivu allenatore

Questo Scudetto assume un significato particolarmente speciale per Cristian Chivu, che celebra il suo primo titolo da allenatore dopo una brillante carriera da calciatore di altissimo livello.

La cavalcata dell'Inter è stata contraddistinta da una compattezza di squadra esemplare e da una straordinaria capacità di gestire i momenti decisivi del campionato. La vittoria contro il Parma, ottenuta nonostante un pareggio sarebbe stato sufficiente per la matematica certezza, sottolinea la determinazione dei nerazzurri a concludere la stagione nel modo più glorioso possibile, regalando una immensa soddisfazione ai propri appassionati tifosi.