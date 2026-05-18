Giorgio Chiellini, attuale dirigente della Juventus, ha offerto una lettura pragmatica della recente battuta d'arresto subita dalla squadra. La sconfitta contro la Fiorentina è stata definita senza mezzi termini come “una giornata negativa”, un esito che impone di focalizzarsi sull’immediato futuro. Le sue parole, cariche di realismo, hanno invitato a una visione a breve termine: “Ieri è stata sicuramente una giornata negativa: viviamo alla giornata, ora aspettiamo di finire questo campionato”. Questa dichiarazione è giunta durante un collegamento video, in occasione della presentazione della 24esima edizione del Memorial Niccolò Galli, tenutosi a Firenze.

Le conseguenze della sconfitta in campionato

L’esito dell’incontro all’Allianz Stadium, che ha visto i bianconeri soccombere per 0-2 contro i viola, ha avuto un impatto significativo sui piani della Juventus, in particolare per quanto concerne la cruciale qualificazione alla prossima UEFA Champions League. Con una sola giornata ancora da disputare nel campionato, la formazione guidata da Luciano Spalletti si trova ora in una posizione di netta rincorsa. La classifica vede Milan, Roma e Como precedere i torinesi, rendendo la corsa per un posto tra le prime quattro estremamente ardua. Persino una vittoria nel prossimo e atteso derby contro il Torino potrebbe, in questo scenario, non essere sufficiente per raggiungere l’obiettivo prefissato.

Il pragmatismo di Chiellini per il finale di stagione

Con la stagione che volge ormai al termine, il dirigente Chiellini ha scelto di adottare un approccio estremamente concreto e diretto. La sua comunicazione ha evitato accuratamente analisi troppo approfondite o proiezioni a lungo termine, che in questo momento potrebbero risultare controproducenti. L’esortazione a “vivere alla giornata” non è solo uno slogan, ma riflette una precisa strategia: la necessità impellente di affrontare ogni singola partita con la massima determinazione e concentrazione, senza lasciarsi distrarre da scenari futuri che, per loro natura, rimangono incerti e dipendenti da molteplici fattori esterni. Questo messaggio mira a mantenere alta la tensione agonistica e a focalizzare le energie residue sul compito immediato.

Una prospettiva coerente: dal presente al futuro della Fiorentina

Un simile orientamento, improntato alla necessità di guardare al presente, era già stato espresso da Chiellini in un contesto precedente, sempre durante la presentazione del Memorial Niccolò Galli. In quell’occasione, il dirigente aveva ribadito l’importanza di concentrarsi sulla chiusura della stagione con il massimo impegno. Non solo, ma in quella stessa sede, Chiellini aveva anche rivolto un pensiero alla Fiorentina e a Fabio Paratici. Le sue parole avevano evidenziato un apprezzamento per il lavoro svolto: “Ho avuto la fortuna di lavorare con lui… credo che la Fiorentina sia in buone mani per il presente… e per il futuro, perché è una persona che può creare qualcosa di importante”. Un commento che, pur nel contesto della sconfitta, mantiene una visione di rispetto e fiducia nel percorso intrapreso dalla squadra viola.