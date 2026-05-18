Tre Daspo sono stati emessi dal questore di Udine nei confronti di altrettanti ultras dell'Udinese Calcio. I provvedimenti sono stati adottati in seguito a una grave aggressione avvenuta al termine della partita Udinese-Juventus dello scorso 14 marzo. I divieti, notificati dalla polizia, impongono ai destinatari l'interdizione dall'accesso agli impianti sportivi per periodi significativi, compresi tra i tre e i dieci anni, a seconda della gravità delle condotte accertate.

La ricostruzione dei fatti, operata dalla Digos, ha delineato un quadro preoccupante: un tifoso della Juventus, mentre percorreva la zona nord dello stadio in compagnia di alcuni conoscenti, è stato improvvisamente accerchiato e aggredito da un gruppo di tifosi locali, i cui volti erano celati.

Gli aggressori avrebbero costretto la vittima a togliersi la maglietta della Juventus, simbolo della sua appartenenza sportiva, per poi colpirlo ripetutamente. Le lesioni riportate dal tifoso juventino sono state giudicate guaribili in trenta giorni, evidenziando la violenza dell'azione subita.

Identificati e denunciati tre ultras friulani

Le approfondite indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno permesso di identificare tre presunti responsabili dell'aggressione. Si tratta di individui già noti negli ambienti del tifo organizzato friulano, tutti qualificati come ultras. I tre sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per una serie di reati gravi: rapina in concorso, a causa della sottrazione forzata della maglietta, lesioni personali, per i colpi inferti al tifoso, e possesso di strumenti atti a offendere in ambito sportivo.

L'emissione dei Daspo, in questo contesto, si configura come una misura preventiva essenziale per contrastare efficacemente episodi di violenza negli stadi e per garantire la sicurezza pubblica durante le manifestazioni sportive.

Il Daspo: uno strumento per la sicurezza negli stadi

Il Daspo, acronimo di Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive, rappresenta un importante strumento amministrativo adottato dalle autorità di pubblica sicurezza. Il suo obiettivo primario è prevenire comportamenti violenti, pericolosi o che possano turbare l'ordine pubblico all'interno e nelle immediate vicinanze degli impianti sportivi. In questo specifico caso, la durata dei provvedimenti, che varia da tre a dieci anni, è stata calibrata in base alla serietà delle condotte contestate ai responsabili.

L'applicazione rigorosa di queste misure si inserisce in un più ampio e costante impegno delle istituzioni nel contrasto agli episodi di violenza legati al tifo organizzato, con la finalità ultima di tutelare l'incolumità di tutti i tifosi e di preservare l'ordine pubblico durante gli eventi sportivi, promuovendo un ambiente di sana competizione e rispetto.