Cristian Chivu, tecnico dell’Inter, ha espresso grande soddisfazione per la recente conquista dello Scudetto. Dopo la vittoria decisiva contro la Lazio, l'allenatore nerazzurro ha voluto mettere in risalto il valore inestimabile del gruppo e ha già proiettato la squadra verso un nuovo, ambizioso obiettivo da raggiungere.

La celebrazione del successo e il valore del collettivo

“Abbiamo vinto uno Scudetto e abbiamo una finale da giocare. Il merito è davvero di tutti”, ha dichiarato Chivu, evidenziando come ogni singolo componente abbia contribuito a questo traguardo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Lautaro Martinez, elogiato per la sua “serietà e professionalità” e per il suo impegno costante. “Anche gli altri lo seguono, il merito è del gruppo e di una squadra fantastica che sta vivendo qualcosa di speciale. Sono contento per loro”, ha aggiunto il tecnico ai microfoni di DAZN, sottolineando l'armonia e la coesione che caratterizzano l'ambiente interista. Queste parole rimarcano il contributo fondamentale di ogni elemento, con un focus particolare sul capitano e sull'importanza di un collettivo unito.

Tra passato glorioso e sfide future

Interrogato sull'inevitabile paragone con l'Inter del Triplete, di cui Chivu stesso fu protagonista, l'allenatore ha mantenuto un approccio equilibrato e rispettoso.

“Io mi godo questa squadra e ho fatto parte dell’altra. Non si possono fare paragoni tra le due formazioni, sono passati sedici anni e sia quella che questa portano tanta gioia ai nostri tifosi. Questo è l'aspetto più importante”, ha affermato, rifiutando di mettere a confronto epoche diverse ma ugualmente significative per la storia del club. Sulle dinamiche interne e i dialoghi con la squadra, ha mantenuto riserbo: “Quello che ci diciamo rimane tra noi”.

Con uno sguardo già rivolto al futuro, Chivu ha ribadito l'ambizione del club e la volontà di non accontentarsi. “Noi abbiamo principi e valori che dobbiamo continuare ad aggiungere. Tutti stanno facendo un gran lavoro e cercano di essere dominanti.

Durante questa stagione abbiamo dimostrato di riuscire a fare determinate cose, ma sono felice perché c’è ancora tanto da lavorare e si può migliorare ulteriormente”, ha concluso, evidenziando la mentalità di crescita continua che anima la sua gestione tecnica e l'intero spogliatoio.

La stagione trionfale e i prossimi impegni

Il trionfo dell'Inter in campionato corona una stagione eccezionale, caratterizzata da una notevole solidità difensiva e una continuità di rendimento impressionante. Sotto la guida di Cristian Chivu, ex difensore e figura ben nota nell'ambiente nerazzurro, la squadra ha saputo esprimere un calcio efficace e convincente. La conquista del titolo nazionale rappresenta un traguardo di grande rilevanza, frutto di un progetto tecnico e umano che ha saputo valorizzare al meglio il gruppo squadra, mantenendo alta la competitività e la concentrazione fino all'ultima giornata.

Ora, l'attenzione si sposta verso un altro appuntamento cruciale: la finale. Questa rappresenta un'ulteriore e prestigiosa occasione per i nerazzurri di confermare il proprio valore sul campo e di arricchire ulteriormente il palmarès stagionale con un altro importante trofeo. La squadra è determinata a chiudere la stagione nel migliore dei modi, puntando a un doppio successo che renderebbe questa annata indimenticabile per i tifosi e per la storia del club.