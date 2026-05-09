L'allenatore dell'Inter, Christian Chivu, ha espresso grande soddisfazione per la conquista dello scudetto, attribuendo il successo all'impegno collettivo della squadra. Durante le celebrazioni, Chivu ha dichiarato: "Abbiamo vinto lo scudetto e ora ci aspetta una finale da giocare. Il merito è di tutti". Le sue parole evidenziano la volontà di mantenere alta la concentrazione in vista dell'ultimo impegno stagionale, un ulteriore traguardo per il club nerazzurro.

La stagione dell'Inter è stata caratterizzata da costanza di rendimento e spirito di gruppo.

Chivu ha rimarcato come ogni componente della rosa abbia contribuito al raggiungimento del titolo, sottolineando l'importanza del lavoro quotidiano e della coesione tra giocatori e staff. "Il gruppo ha dimostrato maturità e determinazione in ogni momento", ha aggiunto l'allenatore, ribadendo la centralità del collettivo nei successi ottenuti, pilastro di questa annata.

Il percorso verso il titolo

Il cammino dell'Inter verso il titolo è stato segnato da prestazioni convincenti che hanno permesso alla squadra di mantenere la vetta. La capacità di superare le difficoltà e di restare uniti nei momenti chiave ha rappresentato un elemento distintivo del percorso nerazzurro. Chivu ha più volte sottolineato come la mentalità vincente sia stata costruita giorno dopo giorno, grazie all'impegno e al contributo di tutti i membri del club.

Questo approccio ha forgiato una squadra di alto livello.

Focus sulla finale e prospettive future

Con lo scudetto già conquistato, l'attenzione dell'Inter è ora rivolta alla finale che chiuderà la stagione. Chivu ha invitato la squadra a non abbassare la guardia, esortando tutti a prepararsi con la massima concentrazione per l'ultimo appuntamento. L'obiettivo è concludere l'annata nel migliore dei modi. Il tecnico ha infine ribadito che "il merito è di tutti", enfatizzando il valore del gruppo come la vera chiave di volta di ogni successo. Questa filosofia guiderà il club anche nelle sfide future, con la consapevolezza che solo uniti si raggiungono traguardi elevati.