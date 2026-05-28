Il rapporto tra il Lecce e Pantaleo Corvino, figura chiave nel ruolo di responsabile dell’area tecnica, è giunto, con ogni probabilità, ai titoli di coda. Nonostante avesse rinnovato il contratto nel corso della stagione e avesse guidato la squadra alla conquista della quarta salvezza consecutiva in Serie A, Corvino ha maturato la decisione di interrompere il suo incarico.

La scelta, sebbene non ancora ufficializzata dal club, appare ormai scontata negli ambienti sportivi. Il presidente Sticchi Damiani, atteso a Lecce dopo alcuni impegni istituzionali a Roma, dovrebbe ricevere a breve la comunicazione formale da parte di Corvino.

A coloro che lo hanno interpellato, il dirigente avrebbe confidato la profonda necessità di concedersi un periodo sabbatico di alcuni mesi, indispensabile per recuperare le energie psicofisiche logorate da un ruolo così impegnativo e stressante come quello di responsabile dell'area tecnica.

Il bilancio della gestione Corvino

Pantaleo Corvino conclude così la sua seconda e significativa esperienza al Lecce, iniziata sei anni fa. Già protagonista tra il 1998 e il 2005, in questo più recente ciclo ha lasciato un’impronta indelebile sulla società. Sotto la sua guida, il club ha compiuto un percorso virtuoso che lo ha riportato nella massima serie, culminato con la promozione nel campionato di Serie B 2021-2022, e ha saputo mantenere la categoria per quattro stagioni consecutive.

Il suo operato è stato altresì fondamentale per la crescita e il consolidamento del settore giovanile, oltre che per l'attenta valorizzazione di numerosi talenti che hanno poi calcato palcoscenici importanti.

Le motivazioni alla base di questa sofferta decisione risiedono in una stanchezza accumulata nel tempo, ulteriormente aggravata dallo stress costante legato alla lotta per la salvezza e dai giudizi, talvolta aspri e contrastanti, espressi dalla piazza negli ultimi mesi. Un segnale di questa riflessione profonda è emerso dopo la vittoria contro il Genoa, decisiva per la permanenza in Serie A: Corvino, infatti, ha evitato i festeggiamenti sul campo, ritirandosi per qualche giorno tra mare e campagna per meditare sulla sua scelta.

Il futuro dell'area tecnica giallorossa

Con l'imminente e pesante addio di Corvino, il presidente Sticchi Damiani si trova ora di fronte al compito di individuare un successore all'altezza di un profilo così esperto e con un fiuto riconosciuto nel mercato. Il direttore sportivo Stefano Trinchera, che ha lavorato a stretto contatto con Corvino negli ultimi cinque anni, emerge come il candidato più accreditato per assumere anche la responsabilità dell’area tecnica, rappresentando la soluzione interna più immediata e naturale. Sebbene la dirigenza stia valutando anche altri profili esterni, la candidatura di Trinchera resta al momento in pole position.

Corvino lascia il Lecce in una condizione di buona salute, con un progetto di restyling dello stadio in fase avanzata, un centro sportivo di proprietà in costruzione e un settore giovanile notevolmente rafforzato. Questi elementi tangibili testimoniano il suo impatto duraturo e la sua visione a lungo termine per il club salentino.