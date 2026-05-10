La Cremonese ha conquistato una vittoria netta per tre a zero contro il Pisa, riaccendendo la corsa salvezza. Questo successo porta i lombardi a una sola lunghezza dal Lecce, sconfitto nel turno precedente. La partita, disputata allo stadio Zini, ha visto i grigiorossi sbloccare il risultato con Vardy, per poi consolidare il vantaggio nella ripresa grazie alle reti di Bonazzoli e Okereke. Per il Pisa, invece, si è trattato di una delle giornate più difficili della sua stagione in Serie A, segnata da due espulsioni che ne hanno compromesso l'esito.

La squadra di casa ha imposto un pressing alto sin dalle prime battute, mantenendo il controllo del gioco. Il vantaggio della Cremonese è arrivato al 31' con Vardy, abile a sfruttare un cross dalla sinistra e a battere il portiere avversario con un preciso rasoterra. Il Pisa ha subito l'espulsione di Bozhinov per doppia ammonizione già nel primo tempo, restando in dieci. In inferiorità numerica, hanno faticato a reagire. Nella ripresa hanno subito il raddoppio: Bonazzoli ha finalizzato un rapido contropiede dopo una lunga corsa di Van De Putte. La situazione è peggiorata con il rosso diretto a Loyola per un intervento pericoloso, lasciando la squadra in nove. Nel finale, Okereke ha chiuso definitivamente i conti, segnando la terza rete e confermando la netta superiorità dei padroni di casa.

Fiorentina e Genoa: pareggio e salvezza viola

Nell'altro incontro pomeridiano, la Fiorentina e il Genoa si sono affrontate in una partita terminata con un pareggio senza reti. Un risultato che, seppur privo di grandi emozioni, è stato cruciale per i viola. Grazie a questo punto, la Fiorentina ha ottenuto la matematica salvezza in Serie A con anticipo. L'incontro è stato equilibrato, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi e a mantenere inviolata la propria porta.

La difficile giornata del Pisa: analisi e scelte tecniche

Il Pisa ha registrato una delle prestazioni più deludenti della sua storia recente in Serie A, una giornata da dimenticare, con statistiche impietose nel primo tempo (nessun tiro e nessun expected goal).

L'espulsione di Bozhinov dopo poco più di venti minuti ha condizionato pesantemente la gara, costringendo il tecnico Hiljemark a rivedere la formazione. Nel secondo tempo, la situazione è ulteriormente precipitata con il rosso diretto a Loyola, che ha lasciato i nerazzurri in nove uomini. Nonostante i tentativi di riorganizzazione, il Pisa non ha mai impensierito la difesa della Cremonese. In tribuna, settantotto tifosi pisani hanno assistito a una delle prove più difficili e deludenti della stagione, un risultato che lascia l'amaro in bocca.